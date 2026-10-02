Copa Argentina: falta una eternidad para Boca vs. Banfield, que se jugará en una fecha FIFA

Después una exagerada incertidumbre, finalmente se confirmó este viernes a la tarde que Boca y Banfield jugarán las semifinales de la Copa Argentina 2026 el sábado 14 de noviembre, en una fecha FIFA, con hora y sede a confirmar. Dos estadios que pican en punta: el Estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba y el Estadio Malvinas Argentinas, en Mendoza.

Aunque la final estaba pautada para el 4 de ese mes, las complicaciones del calendario ante la triple competencia del equipo xeneize obligaron a modificar el fixture y postergar las fechas previstas.

La celebración de Boca en Rosario Marcelo Manera - LA NACION

Boca es el único equipo argentino que compite en tres torneos. Está en carrera en el torneo Clausura y se instaló en las semifinales de la Copa Sudamericana y, lógicamente, la Copa Argentina.

Si bien se especuló con que se podía llevar a cabo la primera semana de octubre, a fines de octubre o incluso en el comienzo de noviembre -en la antesala del clásico contra River-, pero el panorama cambió en las últimas horas y la organización decidió posponer las últimas dos etapas del certamen más federal de nuestro medio para el final del año.

Al mismo tiempo, también quedó definido que la otra semifinal de la Copa Argentina entre Atlético Tucumán y Platense, que este jueves eliminó a Estudiantes por 1 a 0, se disputará el 28 de octubre. Si no hay cambio de último momento, la final será el 2 de diciembre.

🗓️✅ Fechas confirmadas para las Semifinales y Final de la 14ª edición de #NuestraCopa 🙌#CopaArgentinaAXIONenergy 🏆🇦🇷 pic.twitter.com/OP37Yp3WcB — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 2, 2026

Considerando que entre el 9 y el 17 de noviembre habrá una nueva ventana de fecha FIFA, la cuestión a tener en cuenta, fundamentalmente del lado del conjunto xeneize, es que podría perder a algún futbolista para jugar las semifinales. Una situación similar ocurrió en los cuartos de final ante Racing, cruce en el que no pudo contar con Álvaro Montero por la inesperada convocatoria a la selección de Colombia.

Lo positivo para Boca, de todos modos, en cuanto a la conformación de un fixture apretado que de a poco va quedando confirmado hacia el cierre del 2026, es que este partido no se superpondrá en el camino con la Copa Sudamericana. La llave contra Vasco da Gama, por la misma instancia, fue programada para el 13 y el 20 de octubre.

Boca pasó con sufrimiento y pasión en la Copa Argentina. Con tres goles de Enner Valencia, dio vuelta la historia frente a Racing, en un 3-2 emocionante, que se jugó este domingo en Arroyito.

Hay partidos que pasan a la historia por un gol, por un cambio o por un penal atajado sobre el final. Este Boca-Racing de Copa Argentina pasó a la historia por un héroe. Alguna vez, después de consagrarse goleador de la Copa Sudamericana de 2013 con Emelec, un periodista español tituló: “Superman alcanza el trono”. Enner Valencia tenía 24 años y empezaba a construir una carrera que después lo llevaría a jugar tres Mundiales y a convertirse en el máximo goleador histórico de Ecuador. Desde entonces convivió con un apodo que, al menos en el fútbol argentino, todavía no había encontrado una actuación a la altura. Hasta este domingo.

Fueron tres goles en 23 minutos. Los tres, de cabeza. Cuando Valencia entró, a los 11 del segundo tiempo, Boca perdía 2-0 y estaba afuera. Cuando terminó el partido, el delantero estaba rodeado por compañeros, auxiliares e hinchas que habían saltado al campo para abrazarlo después de una remontada difícil de imaginar apenas media hora antes. Boca había ganado 3-2, eliminado a Racing y se había clasificado a las semifinales de la Copa Argentina.

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El arquero de #Banfield se lució con una atajada clave frente al defensor de #Riestra y le dio la clasificación a los dirigidos por Pedro Troglio a la semifinal de la #CopaArgentinaEnTyCSports. Espera por el… pic.twitter.com/ZihfB1S6jW — TyC Sports (@TyCSports) September 10, 2026

El Taladro, el adversario xeneize, alcanzó esta instancia hace tres semanas. Banfield se impuso ante Deportivo Riestra por penales (7-6) y se convirtió en el primer semifinalista de la Copa Argentina. Tras el 1-1 en los 90 minutos, se impuso desde los doce pasos.