Copa Potrero: quiénes son los cinco futbolistas a los que les rescindieron su contrato profesional por jugar en torneo organizado por Kun Agüero

La Copa Potrero, un torneo amateur impulsado por Sergio Kun Agüero, desató una fuerte controversia en el fútbol argentino debido a que a varios futbolistas profesionales les rescindieron su contrato en sus respectivos clubes tras participar del certamen sin autorización. Hasta el momento, son seis jugadores los que se quedaron afuera de sus equipos por esta razón, entre los que se destacan los casos de Alejo Sarco (Vélez Sarsfield) y Lautaro Torres (Los Andes), entre otros.

El Club Atlético Los Andes informa a socios/socias, simpatizantes y al público en general que ha decidido desafectar del plantel al futbolista Lautaro Torres y nos encontramos trabajando en su desvinculación contractual, debido a una conducta que constituye una falta grave. pic.twitter.com/VqcfaMYsKu — Club Los Andes (@clublosandes) November 17, 2024

Sarco, delantero juvenil del Fortín, ya estaba marginado del plantel desde junio por negarse a renovar su contrato y apostar por una transferencia libre al Bayer Leverkusen. Sin embargo, su participación en la Copa Potrero fue el detonante para que el club decidiera rescindirle el vínculo.

Sarco fue uno de los talentos surgidos del semillero del club en el primer semestre del año, pero el conflicto legal dejó una relación tensa entre jugador y dirigencia, que terminó de romperse por este torneo amateur.

Otro de los casos más resonantes fue el de Lautaro Torres, quien jugó para su equipo amateur el viernes, un día antes de que su club, Los Andes, disputara la final por el ascenso a la Primera Nacional con Los Andes. El conjunto de Lomas de Zamora perdió 2-0 ante Colegiales, y el mediocampista fue despedido al día siguiente por esta situación. Para colmo, Torres habría utilizado una identidad falsa en el torneo, presentándose como “Luciano Torres”, aunque esto no evitó que el club detectara su participación.

El Kun, organizador del torneo, no tardó en responder a las críticas de los clubes, acusándolos de usar el certamen como una excusa para rescindir contratos. “Hay muchos clubes que buscan la excusa perfecta para no pagar diciembre”, expresó Agüero en una entrevista realizada este lunes. Y agregó: “Yo no me meto, pero que no busquen la excusa que es por esto (la Copa Potrero). Esto es para divertirse y cada uno puede hacer lo que quiera...”.

El exdelantero también destacó los incentivos económicos que ofrece la Copa Potrero: premios que van desde 10.000 dólares para los equipos que finalizan entre el quinto y octavo lugar, hasta 210.000 dólares para el campeón. Estas cifras, inusuales en un torneo amateur, resultan tentadoras para jugadores profesionales que enfrentan incertidumbre contractual y salarios muy por debajo de esos números.

Además de Sarco y Torres, los otros futbolistas afectados son:

Agustín Minnicelli (Comunicaciones), desafectado tras participar del torneo.

(Comunicaciones), desafectado tras participar del torneo. Juan Román Zarza (Independiente, cedido en Excursionistas), quien jugó apenas unos días antes de un partido clave en el Reducido de Primera B.

(Independiente, cedido en Excursionistas), quien jugó apenas unos días antes de un partido clave en el Reducido de Primera B. Ian Vera (San Lorenzo), quien había perdido lugar en el equipo y se mostró jugando con su equipo amateur en redes sociales.

Con respecto a Zarza, que es propiedad de Independiente pero se encuenta a préstamo en Excursionistas, en las últimas horas el secretario general del club de Avellaneda, Daniel Seoane, fue contundente: “Ya hablamos con el representante de Zarza y seguramente mañana se junten los abogados para rescindir el contrato. No puede ser que nos enteremos por los medios que jugó la Copa Potrero”, afirmó en charla con radio La Red.

Hay dos casos más, los de Marcos Astina y Matías Vera (Chacarita), quienes también forman parte del torneo que organiza el Kun y eso generó malestar entre hinchas y dirigentes del Funebrero, pero hasta el momento no se informó oficialmente sanción alguna para ellos. La cuestión es que Chacarita no tiene actividad hasta el comienzo del próximo torneo, en 2025 y ambos futbolistas culminarán sus vínculos con el club de San Martín a fines de 2024.

La Copa Potrero plantea un desafío para los clubes y los jugadores. Para los futbolistas amateurs resulta una oportunidad única para mostrarse y aspirar a un salto profesional. Sin embargo, para aquellos con contrato vigente, la tentación económica y la flexibilidad del torneo generaron conflictos laborales y deportivos.

Mientras Agüero defiende la filosofía recreativa y libre del certamen, los clubes lo señalan como un imán para la indisciplina.

