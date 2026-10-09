Copa Sudamericana 2027: cuándo juega Boca vs. Vasco Da Gama, por las semifinales

Boca se prepara para continuar su andar en la Copa Sudamericana 2026 el próximo martes 13 de octubre a las 21.30 (horario argentino), en la Bombonera, frente a Vasco da Gama, en el marco de la ida de las semifinales (la vuelta será el martes 20 en Brasil). El xeneize encadenó una buena racha de resultados y mejoró considerablemente el nivel en los últimos meses, algo que intentará mantener en este último trimestre del año. El cuadro completo del certamen continental está disponible en canchallena.com.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena se metió entre los cuatro mejores al vencer a San Pablo por 2 a 1 en el resultado global. En la ida ganó por la mínima diferencia con un gol del uruguayo Miguel Merentiel y en la vuelta empató 1 a 1 por los tantos de Domingos Duarte -SP- y Leandro Lozano -B-. Acumula 16 partidos consecutivos sin derrotas entre todas las competencias y aún pelea por tres títulos: la Sudamericana, el Torneo Apertura y la Copa Argentina.

Con el 'Vasco' Arruabarrena al mando, los hinchas de Boca volvieron a ilusionarse

La última vez que se enfrentó a Vasco da Gama fue en 2001, en la etapa de grupos de la Copa Mercosur, con dos empates 2 a 2. En Brasil hubo un doblete de Sebastián Pérez para el equipo argentino y goles de Pedrinho y Patricio para el club brasileño. En la Argentina, los tantos del local fueron convertidos por Joel Barbosa y Ariel Carreño, mientras que para el visitante anotaron Odvan y Euller.

El Gigante da Colina se clasificó a las semifinales de esta edición luego de ganarle 2 a 0 a Independiente Santa Fe, resultado que consiguió en la vuelta, en Río de Janeiro, gracias a las anotaciones de Bruno Duarte y David Correa da Fonseca. En el plantel están los argentinos Santiago Sosa, Alan Lescano, Claudio Spinelli y Facundo Colidio, quien no podrá jugar la serie ante Boca porque River, su club anterior, no lo sacó de la lista de buena fe a pesar de haberlo vendido.

Santiago Sosa es uno de los argentinos que juega en Vasco da Gama; dijo que quiere que su primer gol sea ante Boca Sports Press Photo - Getty Images South America

El ganador de este cruce avanzará a la final del segundo torneo más importante de Sudamérica a nivel de clubes, programada para disputarse el 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, Colombia. Del otro lado de la llave se verán las caras Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, y el equipo que resulte vencedor también se meterá en la pelea por el título.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Boca corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, para pasar a la final de la Copa Sudamericana 2026. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.90 contra los 4.94 que se repagan por un hipotético triunfo de Vasco da Gama. El empate en el resultado global de la serie, por su parte, cotiza cerca de 3.20.