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Coquimbo Unido - Platense: horario, TV y formaciones del partido de vuelta los octavos de final de la Copa Libertadores

Juegan este miércoles desde las las 19.00h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Coquimbo Unido vs. Platense, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Coquimbo Unido vs. Platense, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Coquimbo Unido y Platense se enfrentan este miércoles desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en uno de los partidos del grupo B de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Coquimbo Unido viene de empatar ante Platense por 1-1 mientras que Platense llega de empatar ante Coquimbo Unido por 1-1.

Todo lo que hay que saber

  • Coquimbo Unido vs. Platense
  • Hora: 19.00h
  • Partido correspondiente a la fecha 14 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Coquimbo Unido y Platense en la tabla de posiciones

El grupo B de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .

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