Coquimbo Unido - Platense: horario, TV y formaciones del partido de vuelta los octavos de final de la Copa Libertadores

Coquimbo Unido y Platense se enfrentan este miércoles desde las 19.00h (hora de Argentina) en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, en uno de los partidos del grupo B de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Coquimbo Unido viene de empatar ante Platense por 1-1 mientras que Platense llega de empatar ante Coquimbo Unido por 1-1.

Todo lo que hay que saber

Coquimbo Unido vs. Platense

Hora: 19.00h

Partido correspondiente a la fecha 14 de la Copa Libertadores 2026

¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Coquimbo Unido y Platense en la tabla de posiciones

El grupo B de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .