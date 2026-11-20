El encuentro entre Coquimbo Unido y Everton de Viña del Mar se disputará este sábado 21 de noviembre a las 12.00 h en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ubicado en la ciudad de Coquimbo.

El presente de ambos equipos

Coquimbo Unido llega al compromiso con el ánimo en alza tras su última presentación, en la que logró una victoria por 1-0 frente a Audax Italiano. Por el contrario, Everton de Viña del Mar arriba al duelo buscando recuperarse luego de haber caído en su anterior encuentro ante Deportes Concepción por 2-0.

Estadísticas del duelo

Ambos conjuntos se enfrentan en la recta final de la temporada 2026. Mientras que el local intentará capitalizar el impulso de su reciente triunfo para fortalecerse en su estadio, la visita buscará ajustar piezas tras el traspié sufrido fuera de casa en la fecha pasada.

Lo que está en juego

Con la jornada 28 en curso, los tres puntos en disputa resultan fundamentales para las aspiraciones de ambos clubes en la tabla de posiciones de la Primera División Chile, buscando escalar puestos o consolidar su ubicación de cara al cierre del torneo.