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Corinthians - Rosario Central: horario, TV y formaciones del partido de vuelta los octavos de final de la Copa Libertadores

Juegan este jueves desde las las 21.30h; cómo llegan y todo lo que hay que saber

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Corinthians vs. Rosario Central, por una nueva jornada de la Copa Libertadores
Corinthians vs. Rosario Central, por una nueva jornada de la Copa Libertadores

Corinthians y Rosario Central se enfrentan este jueves desde las 21.30h (hora de Argentina) en el estadio Neo Química Arena, en uno de los partidos del grupo E de la Copa Libertadores 2026. El partido se puede seguir minuto a minuto, con estadísticas detalladas, en canchallena.com. A continuación, toda la información clave del encuentro.

En este torneo, Corinthians viene de empatar ante Rosario Central por 0-0 mientras que Rosario Central llega de empatar ante Corinthians por 0-0.

Todo lo que hay que saber

  • Corinthians vs. Rosario Central
  • Hora: 21.30h
  • Partido correspondiente a la fecha 14 de la Copa Libertadores 2026
  • ¿Cómo seguir el minuto a minuto? canchallena.com

El resultado en vivo

Así están Corinthians y Rosario Central en la tabla de posiciones

El grupo E de la presente edición del torneo se conforma de los equipos: .

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