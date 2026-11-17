El encuentro entre Corinthians y Botafogo correspondiente a la fecha 35 del Brasileirao Serie A se disputará este miércoles 18 de noviembre a las 21.30 h en la Neo Química Arena, ubicada en São Paulo.

El momento de los equipos

Corinthians llega al compromiso tras igualar 0-0 frente a São Paulo en su última presentación. Por su parte, Botafogo arriba con el envión anímico que significó su reciente victoria por 1-0 ante Atlético Mineiro.

Números que anticipan el duelo

Ambos conjuntos buscan consolidar su rendimiento en la recta final de la temporada. Mientras el equipo local intentará aprovechar la localía en la Neo Química Arena para hacerse fuerte, el visitante buscará mantener la solidez defensiva que le permitió quedarse con los tres puntos en su último encuentro.

Lo que está en juego

A falta de pocas fechas para la finalización del campeonato, el resultado de este partido resulta determinante. Para Corinthians, sumar de a tres es fundamental para escalar posiciones, mientras que para Botafogo, el objetivo es mantener la inercia positiva tras el triunfo ante el equipo de Belo Horizonte.