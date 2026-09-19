Corinthians vs. Fluminense, Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Corinthians y Fluminense, correspondiente a la jornada 28 del Brasileirao Serie A, se disputará este domingo 20 de septiembre a las 16.00 h en el Neo Química Arena, ubicado en la ciudad de São Paulo.

El presente de los protagonistas

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su imagen tras haber caído en sus presentaciones anteriores. El local, Corinthians, viene de perder 2-1 frente a Flamengo, mientras que Fluminense sufrió una derrota por 3-1 ante Atlético Mineiro en su último encuentro disputado.

Estadísticas del cruce

El enfrentamiento en el Neo Química Arena pone cara a cara a dos equipos que buscan regularidad en la etapa avanzada del certamen. Aunque el historial reciente es equilibrado, ambos planteles llegan condicionados por las recientes caídas, lo que obliga a sus cuerpos técnicos a ajustar piezas tácticas en un duelo fundamental para la tabla de posiciones.

Lo que está en juego

Para Corinthians y Fluminense, los tres puntos resultan vitales para escalar posiciones en la tabla del Brasileirao Serie A. Con el campeonato entrando en su fase decisiva de la jornada 28, sumar en esta fecha es determinante para que ambos equipos puedan alcanzar sus objetivos de cara a la clasificación de copas internacionales o el afianzamiento en la zona media de la clasificación.