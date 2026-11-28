El encuentro entre Corinthians y Grêmio correspondiente a la jornada 37 del Brasileirao Serie A 2026 se disputará este domingo 29 de noviembre a las 18.30 h en el estadio Neo Química Arena, ubicado en la ciudad de São Paulo.

El presente de ambos equipos

Corinthians llega a este compromiso tras haber igualado 1-1 frente a Atlético Mineiro en su última presentación. Por su parte, Grêmio afronta el duelo con confianza tras haber conseguido una victoria por 2-0 ante Santos en la fecha anterior.

Estadísticas del torneo

Ambos conjuntos se miden en el tramo final del campeonato brasileño. Mientras el local buscará imponer su fortaleza en la Neo Química Arena, la visita intentará extender su racha positiva tras el reciente triunfo cosechado en la jornada pasada.

Lo que está en juego

A falta de pocas fechas para el cierre del certamen, cada punto resulta fundamental. Corinthians necesita sumar para consolidar su posición en la tabla, mientras que Grêmio busca mantener el impulso ganador para escalar posiciones y finalizar la temporada de la mejor manera posible.