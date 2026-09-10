Coritiba vs. Athletico Paranaense por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Coritiba y Athletico Paranaense, correspondiente a la jornada 27 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este viernes 11 de septiembre a las 21.00 h en el estadio Couto Pereira, ubicado en la ciudad de Curitiba.

El momento de los equipos

Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir sus presentes tras resultados adversos en la fecha anterior. Coritiba arriba al duelo tras perder 2-1 frente a Mirassol, mientras que Athletico Paranaense también llega de caer en su última presentación, donde fue superado por 3-1 ante Cruzeiro.

Números que anticipan el duelo

El partido promete intensidad dadas las urgencias de ambos equipos por sumar unidades que les permitan mejorar su posición en la tabla. Históricamente, el clásico de Curitiba suele ser un encuentro cerrado donde la localía en el Couto Pereira juega un papel fundamental para el conjunto dueño de casa frente a un Athletico Paranaense que buscará cortar su racha negativa fuera de su estadio.

Lo que está en juego

Para Coritiba, el objetivo es capitalizar su localía para escalar posiciones y recuperar la confianza tras la derrota reciente. Por el lado de Athletico Paranaense, el encuentro representa una oportunidad vital para retomar la senda del triunfo y no perder terreno en la lucha de la mitad de tabla, buscando reponerse anímicamente de su último tropiezo en el certamen.