Coritiba vs. Chapecoense por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Coritiba y Chapecoense correspondiente a la jornada 22 de Brasileirao Serie A 2026 se disputará este sábado 8 de agosto a las 20.30 h en el estadio Couto Pereira, ubicado en la ciudad de Curitiba.

El momento de los equipos

Coritiba llega al encuentro tras una reciente derrota por 1-0 frente a Cruzeiro, buscando recuperar terreno ante su público. Por su parte, Chapecoense viene de empatar 2-2 ante Santos en su último compromiso, manteniendo una tendencia de paridad en sus presentaciones más recientes.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos se presentan al choque en el estadio Couto Pereira con la necesidad de mejorar su efectividad de cara al arco rival, tras los resultados obtenidos en la fecha previa. El historial y las estadísticas de la temporada actual ponen en juego la consolidación de cada conjunto en esta etapa del campeonato.

Lo que está en juego

El resultado es determinante para que ambos equipos puedan escalar posiciones en la tabla de la liga. Mientras que el conjunto local busca dejar atrás el tropiezo contra Cruzeiro, la visita intentará aprovechar el envión anímico que significa sumar tras su empate ante Santos para escalar en la clasificación general del certamen.