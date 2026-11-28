El encuentro entre Coritiba y Flamengo, correspondiente a la jornada 37 del Brasileirao Serie A, se disputará este domingo 29 de noviembre a las 16.00 h en el estadio Couto Pereira, ubicado en la ciudad de Curitiba.

El momento de los equipos

Coritiba llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 1-0 frente a Bahia en su presentación anterior. Por su parte, Flamengo buscará recuperar la senda del triunfo luego de igualar 1-1 ante Palmeiras en su último enfrentamiento.

Números que anticipan el duelo

El conjunto local intentará hacer valer su localía en el Couto Pereira para cerrar el certamen de manera positiva. Flamengo, por su parte, intentará capitalizar su despliegue futbolístico tras el reciente empate, buscando mayor eficacia ofensiva en esta anteúltima fecha del campeonato.

Lo que está en juego

Ambos equipos afrontan este duelo en la recta final de la temporada 2026. Para el Coritiba, sumar de a tres es fundamental para escalar posiciones en la tabla, mientras que el Flamengo necesita los puntos para consolidar su ubicación en la clasificación general del Brasileirao Serie A.