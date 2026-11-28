Encontrá resultados de fútbol en vivo, los próximos partidos, las tablas de posiciones, y todas las estadísticas de los principales torneos del mundo.
Coritiba recibe a Flamengo en la jornada 37 del Brasileirao Serie A; todo lo que hay que saber antes del partido
- 1 minuto de lectura'
El encuentro entre Coritiba y Flamengo, correspondiente a la jornada 37 del Brasileirao Serie A, se disputará este domingo 29 de noviembre a las 16.00 h en el estadio Couto Pereira, ubicado en la ciudad de Curitiba.
El momento de los equipos
Coritiba llega al compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 1-0 frente a Bahia en su presentación anterior. Por su parte, Flamengo buscará recuperar la senda del triunfo luego de igualar 1-1 ante Palmeiras en su último enfrentamiento.
Números que anticipan el duelo
El conjunto local intentará hacer valer su localía en el Couto Pereira para cerrar el certamen de manera positiva. Flamengo, por su parte, intentará capitalizar su despliegue futbolístico tras el reciente empate, buscando mayor eficacia ofensiva en esta anteúltima fecha del campeonato.
Lo que está en juego
Ambos equipos afrontan este duelo en la recta final de la temporada 2026. Para el Coritiba, sumar de a tres es fundamental para escalar posiciones en la tabla, mientras que el Flamengo necesita los puntos para consolidar su ubicación en la clasificación general del Brasileirao Serie A.
Más leídas de Fútbol
- 1
Un bochorno: el árbitro boliviano Jordy Alemán le dio un golpe de puño a un arquero argentino en la final de la Copa Paceña
- 2
La furia del arquero argentino que fue golpeado por un árbitro boliviano: “Es un cagón, que pegue más fuerte”
- 3
Uno por uno: estos son los clubes argentinos que perderán sponsors de juego por la nueva Ley de Ludopatía
- 4
Miguel Merentiel, el goleador de Boca que va detrás de las grandes marcas del club y sueña con retirarse de azul y oro