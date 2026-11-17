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Coritiba recibe a Santos en la jornada 35 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Coritiba y Santos, correspondiente a la jornada 35 del Brasileirao Serie A 2026, se llevará a cabo el miércoles 18 de noviembre a las 19.30 h en el estadio Couto Pereira, ubicado en Curitiba.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan a este compromiso con la necesidad de revertir su presente tras haber caído en sus presentaciones previas. Coritiba viene de perder por 1-0 ante Internacional, mientras que Santos arriba al encuentro tras ser derrotado por 2-1 frente a RB Bragantino.
Números que anticipan el duelo
El duelo en el Couto Pereira se presenta como una oportunidad para que ambos equipos busquen recuperar terreno en la tabla de posiciones en la recta final del campeonato. Tanto Coritiba como Santos intentarán cortar sus rachas adversas y sumar unidades fundamentales para mejorar su rendimiento acumulado en esta temporada.
Lo que está en juego
Para ambos planteles, el resultado de este enfrentamiento es determinante de cara a la etapa definitoria del torneo. Sumar tres puntos permitirá a cualquiera de los dos equipos ganar confianza y escalar posiciones en la recta final de la temporada 2026 del Brasileirao Serie A.
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