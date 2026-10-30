Coritiba vs. Vitória por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

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Coritiba recibe a Vitória en la jornada 33 del Brasileirao Serie A; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Coritiba y Vitória, correspondiente a la fecha 33 del Brasileirao Serie A, se disputará este sábado 31 de octubre a las 16.00 h en el estadio Couto Pereira, ubicado en Curitiba.
El momento de los equipos
El presente de ambos conjuntos refleja la necesidad de mejorar sus últimos registros. Coritiba llega a este compromiso tras haber sufrido una derrota por 1-0 frente a Grêmio en su presentación anterior. Por su parte, Vitória arriba al duelo en el Couto Pereira después de empatar 1-1 ante Athletico Paranaense en la fecha pasada.
Números que anticipan el duelo
El enfrentamiento de esta tarde pone cara a cara a dos equipos que buscan consolidar su rendimiento en la recta final del campeonato. Mientras que Coritiba intentará aprovechar la localía para revertir su caída reciente, Vitória buscará sumar de a tres tras la igualdad obtenida en su última jornada, manteniendo la solidez necesaria para puntuar en condición de visitante.
Lo que está en juego
Con la temporada acercándose a su desenlace, los puntos en disputa en el Couto Pereira son fundamentales para las aspiraciones de ambos clubes. Coritiba necesita sumar con urgencia para recuperarse del traspié ante Grêmio, mientras que Vitória busca capitalizar el punto conseguido contra Athletico Paranaense para escalar posiciones y fortalecer su situación en la tabla del Brasileirao.
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