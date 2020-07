La AFA solicitó que los clubes argentinos que compiten en la Copa Libertadores, como Racing, puedan regresar antes a los entrenamientos. Fuente: LA NACION - Crédito: Daniel Jayo

21 de julio de 2020

Los 113 muertos en un día por coronavirus obligaron a cambiar la agenda de la vuelta del fútbol. Con los datos del lunes 20 de julio en la mano, el ministro de Salud, Ginés González García, le pidió a la AFA postergar por siete días la reunión que iban a tener esta semana para acordar una fecha de retorno a los entrenamientos, con miras al regreso de la actividad oficial. El responsable de la cartera se abocará, entonces, a resolver los temas más relacionados con la pandemia. Los clubes deberán esperar.

Lo que parece claro es que Claudio Tapia, presidente de la AFA, no podrá cumplir con su promesa de que todos los clubes regresen a las prácticas al mismo tiempo, cuando el país esté en la fase cuatro del aislamiento. "Sí, volverán primero los equipos que tengan programados partidos de la Copa Libertadores, y luego el resto", confirmó a LA NACION una alta fuente de la AFA. Además, el dirigente puso en duda que el permiso para volver a los entrenamientos sea a partir de los primeros días de agosto, por lo que lo más probable es que la actividad empiece a liberarse recién para la segunda semana del mes próximo.

Los dirigentes de la Liga Profesional ya saben que para empezar a programar partidos necesitarán 45 días de entrenamientos. Primero por grupos y después generales, tal como establece el protocolo sanitario que la AFA le envió al ministerio de Salud. Cada club deberá adaptar ese documento a sus propias instalaciones. Así, los partidos "por los puntos" recién podrían comenzar a programarse para fines de septiembre o principios de octubre. Siempre y cuando la situación epidemiológica no empeore y no haya una ola de casos positivos asintomáticos entre los planteles. Eso podría obligar a replantear toda la estrategia.

De todas maneras, los directivos de la máxima categoría prefieren que, luego de cuatro meses sin fútbol, las autoridades fijen una fecha para regresar a las prácticas. "Es una manera de tener un horizonte, y de que los propios futbolistas comiencen a prepararse para volver", razonan algunos. Algo de eso le dijeron al infectólogo Pedro Cahn, uno de los asesores de González García, durante una reunión virtual en la que los dirigentes evaluaron con el experto sanitarista el protocolo presentado la semana pasada.

El comunicado de la AFA sobre la postergación de la reunión

El cronograma aprobado por la Conmebol catalizó los contactos entre el Gobierno nacional y la AFA. El Poder Ejecutivo, que flexibilizó la cuarentena en el AMBA, no está convencido de otorgar el permiso para que los futbolistas puedan regresar a las prácticas. "Los contagios se pueden dar en los entrenamientos. No todos los jugadores son estrellas que ganan fortuna y muchos viven en barrios vulnerables con las dificultades que allí pasan hoy en día. La mayor preocupación de esos jugadores no es ir a jugar al fútbol, sino ir a entrenarse, contagiarse y llevar el virus a su casa. El riesgo de contagios se puede dar en las prácticas, hay que ser muy cuidadosos", dijo el presidente Alberto Fernández en declaraciones a la TV Pública. Entre líneas: si no hubiera sido por la premura impuesta desde la Conmebol, el fútbol argentino seguiría en el freezer hasta que las condiciones epidemiológicas mejoren.

Como nadie se atreve a avizorar un panorama de contagios y fallecimientos para los próximos días, los funcionarios oficiales trazan todos los escenarios posibles. El manual de operaciones de la Conmebol, aprobado por los ministros de Salud del Mercosur, resuelve todos los problemas burocráticos para la entrada y salida de las delegaciones que tengan que jugar partidos internacionales. Pero, ¿cómo explicar el regreso de la actividad en la Argentina, con más de 4000 contagios diarios y más de cien muertes diarias? "Si la situación se compromete más no descartamos llamar a Paraguay (allí está la sede de la Conmebol) para que los partidos de los equipos argentinos sean postergados al menos una semana más", deslizó por lo bajo un funcionario del gobierno que habla con la AFA. Conmebol, mientras tanto, no duda: "Todos los equipos argnetinos van a jugar el 17 de septiembre".