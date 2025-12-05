Horario de Boca Juniors vs. Racing por las semifinales del Torneo Clausura 2025

Las semifinales del Torneo Clausura 2025 tienen dos cruces de alto voltaje porque se enfrentan clásicos rivales y una de ellas la protagonizarán Boca Juniors y Racing Club este domingo en el horario central en la Bombonera con arbitraje de Darío Herrera.

El partido está programado para las 19 y se transmitirá en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Lo que hay que saber de Boca vs. Racing

El xeneize accedió a la llave de los cuatro mejores tras derrotar a Argentinos Juniors 1 a 0 como local con gol de Ayrton Costa. El equipo dirigido por Claudio Úbeda lideró el Grupo A en la primera etapa con 29 puntos gracias a ocho triunfos, cinco empates y tres caídas y en la primera instancia de los playoffs sacó a Talleres de Córdoba con una victoria por 2 a 0.

De cara al compromiso venidero, el entrenador que heredó el equipo de Miguel Ángel Russo utilizará la misma formación que en lo dos cruces anteriores con la continuidad de Milton Giménez en la delantera porque Edinson Cavani no está al 100%. Además, Ander Herrera entrenó diferenciado en la semana, pero estará a disposición para ocupar un lugar en el banco de suplentes.

Así quedó conformado el cuadro de cuartos de final del Torneo Clausura 2025 Canchallena

La Academia, por su parte, fue tercero en la misma zona con 25 unidades producto de siete victorias, cuatro igualdades y cinco encuentros perdidos. En octavos su víctima fue River Plate, al que venció por 3 a 2, mientras que en cuartos superó a Tigre por penales 4 a 2 tras empatar sin goles. Ambos partidos los disputó en el Cilindro, por lo que ante el conjunto de la Ribera afrontará su primer cruce fuera de su casa.

El entrenador Gustavo Costas tendrá dos bajas muy importantes y son las del capitán Santiago Sosa y Gastón Martirena. Ambos fueron expulsados frente al Matador y no estarán en la Bombonera. Además, Santiago Solari acarrera una sobrecarga muscular y, aunque estuvo en duda, es probable que se recupere a tiempo.

Claudio Úbeda y Gustavo Costas, amigos de su época como jugador en Racing, estarán cara a cara en el clásico Collage

Además del título, Racing persigue la clasificación a la Copa Libertadores 2026 (se otorga al ganador) porque en la Tabla Anual terminó quinto, es decir en zona de acceso a la Sudamericana. Esa necesidad no tiene Boca porque ingresó al máximo certamen continental como segundo de la general. Paradójicamente, cualquiera de los dos que se corone en el Clausura, favorecerá a su clásico rival. Si lo hace el xeneize, River ingresará a la Libertadores mientras que si da la vuelta olímpica la Academia, el Rojo entrará a la Copa Sudamericana.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es de 1.89 contra 4.53 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría el duelo a los penales después del suplementario de media hora, llega a 3.30.

El equipo que se imponga en las semifinales del Clausura avanzará a la definición vs. el ganador del clásico de La Plata entre Gimnasia y Estudiantes, que chocarán el próximo lunes. El duelo decisivo, tal se oficializó, se llevará a cabo el 13 de diciembre en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Será el tercer partido que disputarán entre sí Boca y Racing porque compartieron grupo tanto en el Apertura como en el Clausura. En el primer certamen, en el Cilindro de Avellaneda, festejó el local 2 a 0 con anotaciones de Luciano Vietto y Adrián Martínez mientras que en el campeonato actual, en la Bombonera, fue empate 1 a 1 con goles de Santiago Solari y Milton Giménez.