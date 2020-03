Pablo Moyano, junto a su padre, Hugo, en la sede de Independiente, club al que ambos gobiernan. Fuente: Télam

Para los clubes argentinos abonar los sueldos de marzo no será un problema, ya que tanto los patrocinadores como la televisión pagarán sus partes. La disyuntiva es cómo afrontar los sueldos de abril , sobre todo para mantenerse al día con los planteles profesionales de fútbol , cuya masa salarial insume mensualmente varios millones de pesos. En este sentido, Pablo Moyano , vicepresidente de Independiente, y Carlos Rosales , protesorero de San Lorenzo, hicieron un llamamiento a los futbolistas para que adapten sus acuerdos al contexto actual de la actividad en la Argentina.

"Los jugadores van a tener que hacer un esfuerzo, entendiendo la situación. Vamos a hablar con cada uno de ellos para rever los contratos", dijo Moyano en declaraciones a Crónica . Y agregó, sobre la cuarentena obligatoria por coronavirus: "Es un golpe. No sólo para la economía del país, sino también para la de los clubes. Es una situación muy difícil y cada club va a tener que ver la manera de recortar gastos. Esa va a ser una prioridad para el presidente", señaló el líder camionero en relación con su padre, Hugo, la máxima autoridad de la institución de Avellaneda.

En el mismo sentido habló Rosales. Empresario de la industria del seguro, acompaña a Marcelo Tinelli en su gestión en San Lorenzo. "Confiamos en que resignen parte de sus salarios porque a lo que los clubes no recaudan ahora no lo recuperan más. Sin clubes viables los jugadores no podrían trabajar. Venimos hablando con Marcelo Tinelli para ver cómo trabajamos en el reordenamiento que va a tener el fútbol. Hay muy buenos líderes, como Sebastián Torrico y Leonardo Ponzio, que son grandes referentes para el recambio generacional en la representación colectiva de los jugadores. Con ellos debemos articular el nuevo orden financiero del fútbol argentino", sostuvo el protesorero en una entrevista con Clarín .

Consultadas, fuentes de la Superliga afirmaron que mantienen conversaciones diarias con los presidentes de todos los clubes, y que también hay charlas con el Gobierno para encarar la situación económica de los próximos meses y los problemas urgentes derivados de la cuarentena obligatoria. Lo más probable es que cada club termine realizando una renegociación particular con sus futbolistas para evitar caer en cesación de pagos y pasar lo mejor posible la crisis provocada por la pandemia.