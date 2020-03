Barcelona debe jugar el desquite de su serie de octavos de final de la Champions contra Napoli, en el Camp Nou

MADRID y ROMA.- Justo el día en el que en Italia se registró un número récord de muertos por el coronavirus en 24 horas (475), y en España ya son 558 los fallecidos y hay decenas de miles de infectados, el presidente de la Liga española de fútbol, Javier Tebas , cree que las competencias europeas deberían reanudarse a mediados de mayo y que la temporada podría completarse antes del verano, ahora que la Eurocopa fue pospuesta al 2021 .

"A mediados de mayo podríamos retomar todas las competiciones europeas. Todas. Dependerá de cómo evolucione la pandemia. Igual puede ser antes, pero esa es la fecha que manejamos como tope para poder empezar", dijo Tebas, en una entrevista con el diario Marca publicada el miércoles.

Con respecto a si los partidos se jugarán a puerta cerrada, agregó: "Eso dependerá de las autoridades sanitarias de cada país. Preparamos los calendarios de más de 30 competiciones ligueras. Tiene que ser todo en conjunto". Tebas dijo además que el aplazamiento de la Eurocopa al 2021, que fue anunciado por la UEFA el martes, es clave para que la temporada a nivel de clubes pueda terminar.

"No queremos cambiar ninguna temporada. No nos hemos planteado eso. En esta situación, los escenarios que manejamos son a corto plazo. Si no podemos resolver el corto, por desgracia, vamos a tener más tiempo para afrontar el largo. No nos lo planteamos ni mentalmente", añadió.

Italia, en sintonía

El presidente del Comité Olímpico Italiano (CONI), Giovanni Malagó , avaló la propuesta de su colega de la Federación de Fútbol de ese país (FIGC), Gabriel Gravina , de reiniciar la actividad de la Serie A el domingo 3 de mayo venidero, cuando entienden que estará superada la pandemia de coronavirus que afecta a todo el mundo.

"Leí las palabras de Gravina y creo que es un análisis lúcido. Hay equipos involucrados en las copas y no se pueden superponer, pero apruebo lo que dice", afirmó Malagó. El titular del CONI confió en que "si todo sale bien, el 3 de mayo se debe reiniciar " porque, destacó, "en la complicación general hay una luz en el fondo del túnel".

Malagó, en diálogo con Sky Sport 24, anunció además que el 26 de marzo convocará a una junta extraordinaria" de la que participará también Vincenzo Spadafora, ministro de Deportes de Italia.

Spadafora también se mostró optimista en que la Serie A, suspendida el 9 de marzo por la pandemia del coronavirus, pueda reiniciarse el 3 de mayo, según precisó un despacho de la agencia ANSA.

"Al menos, eso esperamos. Luego evaluaremos si será con o sin público, dependerá de la situación. Después estarán los torneos europeos, que se cruzarán en el calendario", comentó el ministro de Deportes de Italia.

Francia, a mediados de abril

En tanto, en Francia, la Ligue 1 y 2 fueron suspendidas indefinidamente la semana pasada, y el objetivo es que la pelota vuelva a girar a mediados de abril. "Si el período de contención [del gobierno francés] dura 15 días y agregamos dos semanas de entrenamiento antes de eso, podríamos reanudar alrededor del 15 de abril. Podemos anticipar todo, pero sobre todo tenemos que adaptarnos y seguir siendo pragmáticos ", dijo Nathalie Boy de la Tour , presidenta de la Liga de Fútbol profesional del país galo.

Y agregó: "La reunión del consejo administrativo de ayer dijo que la máxima prioridad era completar las campañas de la Ligue 1 y la Ligue 2, en vista de las apuestas deportivas y económicas involucradas. Esto es vital para el futuro de los clubes y el fútbol francés".

"Podremos alejarnos del marco que dice que las ligas juegan el fin de semana y que la UEFA juega durante la semana. Esta mañana se acordó que todos podían jugar cuando quisieran terminar sus competencias ", concluyó Boy de la Tour.

Con respecto a una fecha para el final de la temporada, Didier Quillot, director ejecutivo de la LFP, dijo: "Hemos hecho un principio fundamental hacer todo lo posible para terminar el 30 de junio. El objetivo es 30, pero si tenemos que terminar más tarde, nos adaptaremos, con los clubes y los jugadores. Jugaremos tanto como podamos".

