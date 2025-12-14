Quiénes son y qué puede pasar con los jugadores de Estudiantes que participaron del espaldazo

Una consagración histórica para el fútbol argentino, pero no sólo porque dentro del campo de juego Estudiantes de La Plata demostró que es el mejor equipo del fútbol doméstico, sino porque afuera de la cancha esta consagración también desplegó una serie de interrogantes por el enfrentamiento que mantiene el presidente del club platense, Juan Sebastián Verón, con la cúpula directiva de la AFA. En ese contexto sobre el conjunto que dirige Eduardo Domínguez pesan una serie de sanciones sobre varios jugadores por darle la espalda a Rosario Central durante el pasillo de honor, una muestra de descontento por la polémica coronación del equipo rosarino como campeón de la Liga Profesional, la sumatoria de la tabla anual.

Se anunció que las suspensiones debían pagarlas a partir del torneo próximo, sin embargo, no está claro qué sucederá con el próximo paso de Estudiantes a nivel doméstico, porque ahora se enfrentará a Platense, el próximo sábado 20 de diciembre por el Trofeo de Campeones, y no hay notificación acerca de si Domínguez podrá contar con los jugadores en cuestión.

Los titulares que se enfrentaron con Rosario Central en Arroyito fueron sancionados por la AFA con dos partidos de suspensión LUIS SANTILLAN - AFP

La AFA resolvió sancionar a todos los futbolistas titulares de aquel encuentro con dos partidos de suspensión a cumplir en el próximo torneo y también a Juan Sebastián Verón, que fue sancionado por seis meses de toda actividad relacionada al fútbol con el club.

El 27 de noviembre, cuando salió la sanción de la AFA, se notificó de manera oficial, en los considerandos del fallo, por qué resuelve que los futbolistas del Pincha queden suspendidos recién para el próximo torneo y no en el actual: “Este tribunal entiende que la suspensión de los jugadores por dos fechas debe cumplirse en el próximo torneo oficial (...) de modo que la sanción resulte ejemplificadora pero no desproporcionada ni lesiva de la integridad de la competición actual”, reza el fallo, publicado en la página web de la AFA. Pero se habla de “próximo torneo oficial” y no del 2026.

El momento en que Estudiantes le dio la espalda a Rosario Central y por tal motivo fue sancionado por la AFA Captura ESPN Premium

Por lo tanto, todavía no está claro si Fernando Muslera, Román Gómez, Santiago Núñez, Tiago Palacios, Facundo Farías, Leandro González Pírez, Santiago Arzamendia, Edwuin Cetré, Ezequiel Piovi, Cristian Medina y Mikel Amondarain, podrán jugar ante Platense. Incluso, Núñez, por haber sido el capitán en ese partido, no podrá ejercer ese rol durante tres meses.

Lo particular de este caso es que Núñez no es habitual capitán, pero como Santiago Ascascíbar, José Sosa y hasta Guido Carrillo no eran parte de la formación titular (podrían jugar ante Platense si no son transferidos en los próximos días), deberá pagar con esa sanción. Según el fallo del Tribunal de Disciplina, las suspensiones para los futbolistas del Pincha “se computarán en el próximo torneo oficial en el que el Club Estudiantes de La Plata intervenga”. En esa comunicación no se detalla si se contemplaba la posibilidad del Trofeo de Campeones o si recién se hará efectivo en el Torneo Apertura 2026.

De esta manera, aún es una incógnita si el 20 de diciembre próximo, en el estadio Único de San Nicolás, el equipo platense podrá contar con todo su personal para medirse con Platense. En el caso de que el Tribunal de Disciplina considere que deben cumplir la sanción en 2026, sería en los partidos frente a Independiente y Boca, los primeros encuentros de Estudiantes en el Apertura del año próximo.