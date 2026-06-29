LA NACION

Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Se miden en un duelo Costa de Marfil y Noruega en la jornada 4 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online
Costa de Marfil vs. Noruega por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Costa de Marfil y Noruega correspondiente al Mundial 2026 se disputará este martes 30 de junio a las 14.00 h en el Dallas Stadium, ubicado en Arlington, Texas.

El momento de los equipos

Costa de Marfil llega a este compromiso con el ánimo en alza tras su última presentación, en la que logró una victoria por 2-0 frente a Curazao. Por el contrario, Noruega busca recuperarse luego de haber sufrido una derrota por 4-1 ante Francia en su choque previo.

Números que anticipan el duelo

El rendimiento reciente marca una clara diferencia entre ambos seleccionados: mientras que los africanos consolidaron su solidez defensiva al mantener la valla invicta en su último partido, el equipo europeo llega con la necesidad de ajustar su esquema tras haber recibido cuatro goles en su compromiso más reciente.

Lo que está en juego

Para Costa de Marfil, sumar de a tres en esta cuarta jornada es fundamental para escalar posiciones y mantenerse con expectativas en la fase de grupos. Noruega, obligada a revertir la imagen dejada contra Francia, necesita un resultado positivo para no complicar su continuidad en el certamen.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Así quedó la tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026
    1

    Así quedó la tabla de posiciones de los mejores terceros del Mundial 2026

  2. El tiro libre de Messi frente a Jordania: otro gol para extender un récord y batir otro en mundiales
    2

    VIDEO: el gol de Lionel Messi contra Jordania

  3. Las duras críticas de la prensa uruguaya a Bielsa por la eliminación del Mundial
    3

    Así reaccionó la prensa uruguaya a la eliminación de Uruguay en el Mundial: “La decepción de Sudamérica”

  4. Cuándo juega Brasil vs. Japón, por el Mundial 2026
    4

    Cuándo juega Brasil vs. Japón, por el Mundial 2026