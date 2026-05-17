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El gol de River y el arco bendecido de Beltrán: los dos palos que negaron el empate de Rosario Central

El conjunto dirigido por Coudet ganó por 1-0 y disputará la final en Córdoba, el domingo 24 de mayo

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Vicente Pizarro quiso conectar el tiro libre de Ángel Di María, pero erró y terminó tan expectante como Santiago Beltrán, que solo achicó y esperó: la pelota dio en el palo por segunda vez, evitando el empate de Rosario Central.
Vicente Pizarro quiso conectar el tiro libre de Ángel Di María, pero erró y terminó tan expectante como Santiago Beltrán, que solo achicó y esperó: la pelota dio en el palo por segunda vez, evitando el empate de Rosario Central.Manuel Cortina

River y Rosario Central protagonizaron una semifinal del Torneo Apertura de alto voltaje, entre chispazos, dos penales, un desarrollo de ida y vuelta, y un dramatismo que tuvo a los postes del arco cuidado por Santiago Beltrán jugando favorablemente para el joven arquero. Un partido lleno de tensión, digno de una instancia semejante y en el fútbol argentino, que terminó con el Monumental a pleno festejo por el 1-0 que le dio a River el pase a la final del 24 de mayo.

Nada era positivo para River hasta que el cronómetro marcó 14 minutos. Tras una primera mitad en la que había sucedido la lesión (posiblemente grave) de Sebastián Driussi y un penal atajado por Jeremías Ledesma nada menos que a Gonzalo Montiel, además de un inicio de complemento nada positivo para el Millonario por la lesión de Aníbal Moreno, llegó la buena, cuando nadie lo esperaba.

Tomás Galván metió una pelota alta y en profundidad, a espaldas de la defensa canalla, buscando el pique de Joaquín Freitas. Lo encontró, pero el intento de Gastón Ávila por cortar el pase terminó colaborando con la misión: el defensor la punteó en el aire y sin querer le acomodó mejor la pelota al jugador riverplatense, que primereó el pique de la pelota ante la salida de Ledesma. El arquero se lo llevó puesto y el penal fue indiscutible.

El gesto de Colidio: ejecutó el penal sin mirar nunca la pelota, para ver el movimiento de Ledesma, el arquero de Central
El gesto de Colidio: ejecutó el penal sin mirar nunca la pelota, para ver el movimiento de Ledesma, el arquero de CentralMarcelo Endelli - Getty Images South America

Sin Montiel en la cancha, Facundo Colidio tomó la pelota con decisión y personalidad. Esperó hasta último momento el movimiento del arquero, que se la empezó a jugar a su izquierda y le dio la pauta al delantero de poder rematar al resto del arco: con sutileza, soltó el pie derecho sin mirar nunca la pelota y direccionó el remate hacia el centro del arco. Explosión monumental y festejo de Colidio abriendo las palmas de sus manos, como suele hacerlo Driussi, una clara dedicatoria por la posible grave lesión.

Aunque en las tribunas sufrirían a los 11 minutos del complemento. Porque el anticipo de Agustín Sandez sobre Juan Cruz Meza le permitió desbordar con potencia a Enzo Copetti por izquierda.

Se metió en el área y lanzó el centro pasado para la llegada de Guillermo ‘Pol’ Fernández, que pateó débil de zurda, dándole la facilidad a Lautaro Rivero de despejarla. Sin embargo, en ese intento, pifió y sorprendió a Beltrán, que debió meter un manotazo para desviarla, al menos, hacia un palo. Ese mismo se la devolvió y él la embolsó.

Sin embargo, habría tiempo para un milagro más en el arco de River. A los 26, un tiro libre de Ángel Di María, posicionado lejano y sobre la derecha, terminó siendo igualmente peligroso solo por su recorrido. Nadie la desvió. Vicente Pizarro fue el único que estuvo cerca del gol: apareció sin marca por el fondo y puso el pie izquierdo para empujarla, pero el balón pasó por debajo, desconcertando a Beltrán: ambos caídos, quedaron observando cómo picaba y enseguida impactaba contra el palo opuesto.

River resistió los intentos de Rosario Central por acumular delanteros y defensores altos en el área local, pero ya no hubo acciones similares de peligro. 1-0 y a la final que jugará en el Mario Alberto Kempes, el próximo domingo, frente al ganador de la semifinal entre Argentinos y Belgrano de mañana.

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