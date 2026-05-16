River vs. Rosario Central, en vivo: la semifinal del Torneo Apertura

Ángel Di María será una de las grandes atracciones de la semifinal en el Monumental. El campeón del mundo atraviesa un gran presente futbolístico en Rosario Central y aparece como el principal argumento ofensivo del equipo de Jorge Almirón. El rosarino también quedó en el centro de varias polémicas vinculadas a fallos arbitrales y decisiones dirigenciales que favorecieron a Central. Este sábado volverá al Monumental, donde recibió una ovación en su despedida de la Argentina, aunque ahora tendrá a más de 80.000 hinchas de River enfrente.