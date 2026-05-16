River vs. Rosario Central, en vivo: la semifinal del Torneo Apertura
En el Monumental, el equipo de Eduardo Coudet y Jorge Almirón buscan el pase a la final
Di Carlo: “Hay que estar con la guardia alta”
El presidente de River, Stefano Di Carlo, se refirió al contexto que rodea la semifinal y pidió atención máxima antes del duelo ante Rosario Central. “Hay que estar con la guardia alta, atentos”, afirmó el dirigente millonario, misma frase que usó el expresidente Rodolfo D’Onofrio, que además sostuvo que “85 mil personas en la cancha y millones de hinchas van a estar mirando todo con mucha atención”.
La respuesta de Di María tras el duelo con Racing
Ángel Di María salió al cruce de las críticas tras la clasificación de Rosario Central y defendió al equipo rosarino en sus redes sociales. “Cómo molesta que Central pelee todo”, escribió el campeón del mundo, que también apuntó contra sectores del periodismo y remarcó que “el interior crece y eso incomoda”.
El enojo de Racing todavía resuena
Luego de la eliminación frente a Rosario Central, Diego Milito cuestionó con dureza el arbitraje y dejó una frase que repercutió durante toda la semana. “El fútbol argentino está roto”, aseguró el presidente de Racing, que evitó apuntar directamente contra Darío Herrera pero habló de un partido “vergonzoso”.
🎙️ 𝗗𝗜𝗘𝗚𝗢 𝗠𝗜𝗟𝗜𝗧𝗢 : “Hay que empezar a decir las cosas: hoy nos sentimos robados, una vez más, como todos lo vieron. No solo estoy triste, estoy cansado de estas cosas, como mucha gente”— Comunicación Racing (@RacingComunica) May 14, 2026
“Pensamos que esto podía cambiar, pero siguen pasando los partidos y hoy ha sido un… pic.twitter.com/WQOxBEe3o8
Un clima caliente antes de la semifinal
River y Rosario Central llegan al cruce del Monumental en medio de un clima cargado de tensión por las polémicas arbitrales que rodearon la clasificación del Canalla frente a Racing. Las expulsiones de Maravilla Martínez y Marcos Di Cesare en Rosario generaron fuertes cuestionamientos en Avellaneda y volvieron a instalar el debate sobre los arbitrajes en el fútbol argentino.
Un cruce especial para Coudet
Eduardo Coudet construyó una parte importante de su carrera en Rosario Central, club con el que protagonizó recordados duelos ante el conjunto de Núñez entre 2015 y 2017, que hoy dirige.
Di María, el foco de todas las miradas
Ángel Di María será una de las grandes atracciones de la semifinal en el Monumental. El campeón del mundo atraviesa un gran presente futbolístico en Rosario Central y aparece como el principal argumento ofensivo del equipo de Jorge Almirón. El rosarino también quedó en el centro de varias polémicas vinculadas a fallos arbitrales y decisiones dirigenciales que favorecieron a Central. Este sábado volverá al Monumental, donde recibió una ovación en su despedida de la Argentina, aunque ahora tendrá a más de 80.000 hinchas de River enfrente.
Probables formaciones
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván, Maximiliano Meza; Facundo Colidio y Sebastián Driussi.
Rosario Central: Jeremías Ledesma; Emanuel Coronel, Ignacio Ovando, Gastón Ávila, Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro; Enzo Giménez, Ángel Di María; Enzo Copetti y Alejo Véliz.
Los posibles rivales del ganador
El ganador enfrentará en la definición al vencedor de Argentinos Juniors-Belgrano, que juegan mañana desde las 17. La final se disputará el domingo 24 de mayo en el estadio Mario Alberto Kempes, en Córdoba.
El último antecedente terminó sin goles
River y Rosario Central ya se enfrentaron este año por el Torneo Apertura. Fue empate 0-0 en la tercera fecha en Rosario, en un partido parejo que tuvo como acción más destacada un gol anulado a Sebastián Driussi tras revisión del VAR.
¿Cómo llegan los equipos?
Los dirigidos por Eduardo Coudet vienen de mostrar su mejor versión ante Gimnasia, cuando le ganaron 2-0 como local, el miércoles. Por su parte, el equipo de Jorge Almirón remontó en el alargue a Racing, también como local, por 2-1, en un partido marcado por las polémicas. Además, acumula un invicto de ocho partidos con siete victorias.
Bienvenidos a la cobertura en vivo de River vs. Rosario Central
Desde las 19.30, River recibe a Rosario Central en el Monumental, en la primera semifinal del Torneo Apertura. Dirige Nicolás Ramírez, en el VAR estará Silvio Trucco. Transmiten ESPN y TNT Sports, y se podrá seguir el minuto a minuto por este medio.
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