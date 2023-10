escuchar

El final del partido se pareció a una final del mundo. El partido fue en Santa Fe, bajo un calor sofocante. Unión le ganó a Sarmiento en tiempo de descuento por 1-0 y luego de errar un penal. El gol lo hizo Nicolás Orsini (29 años), que pasó de villano a héroe con un cabezazo salvador tras un córner de Kevin Zenón y desató el festejo loco de Cristian Kily González, un DT que se compenetró tanto con el juvenil grupo del Tatengue en la lucha por evitar el descenso que terminó festejando en el vestuario haciendo “pogo” con ellos, como si estuviera en un recital de rock.

Cada partido por el descenso es duro en el fútbol argentino. Los hinchas se impacientan cuando ven que pasan los minutos y el partido no se está ganando. Algo de eso pasó este domingo en Santa Fe. Situación potenciada, además, porque a los 25 minutos del segundo tiempo, Nicolás Orsini pateó un penal que fue desviado por José Devecchi. Ahí empezaron los murmullos, los silbidos y se potenció la presión para los jugadores. Ahí empezó la “defensa” del Kily González para con sus jugadores.

La explosión llegó en tiempo de descuento, tras un córner de Kevin Zenón desde la izquierda que cabeceó el propio Orsini al gol. Explotaron los hinchas, explotó el banco de suplentes de felicidad y ahí se vio al pasional Kily González mirando de cara a la platea al grito de “¡Son chicos!” ¡Son chicos!”.

¿A qué se refería el entrenador? El promedio de edad del mediocampo y el ataque de Unión ante Sarmiento fue de 20,6 años. Kevin Zenón (22), Enzo Roldán (22), Joaquín Mosqueira (19), Mauro Luna Diale (24), Gonzalo Morales (20) y Jerónimo Domina (17) dan ese promedio. Lo subió Orsini cuando ingresó, pero también luego apareció Mateo Del Blanco (19). En la defensa fue titular Nicolás Paz (20). Y en el banco de suplentes estaba también Tomás González (20).

“La esencia de este equipo es no entregarse y el golpe de Platense nos sirvió de aprendizaje, sobre todo a los más jóvenes. Hay que ser conscientes de que Unión está peleando el descenso. A mí no me hace gracia empatar todos los partidos. Nosotros vinimos a ponerle el pecho a la situación, me encontré con un plantel golpeado y creo que marcamos una identidad sobre las formas de encarar los partidos. Salvo contra Platense, no nos pueden cuestionar la actitud con la que jugamos los partidos. Y nosotros, con empuje, con agresividad, es cierto que con errores, pero tuvimos personalidad. Está la historia del club detrás nuestro. Hoy son estos chicos, son pibes del club los que le ponen el pecho a la situación. ¿Ustedes se creen que los pibes del club se quieren ir al descenso?”, dijo el Kily González luego en conferencia de prensa.

Y agregó: “El fútbol es estado de ánimo. Orsini se encontró con la reprobación de la gente y pudo revertirlo. Lo que vivimos en el vestuario fue emocionante. No es humo lo que voy a decir: los jugadores se entregan con todo, van para adelante y dejan todo en la cancha”.

El entrenador que había estado en el radar de Juan Román Riquelme como una alternativa cuando Boca despidió a Sebastián Battaglia, hizo hincapié en la juventud del plantel, que la gente tiene que tener paciencia sobre todo porque son chicos formados en el club o cedidos de otras instituciones pero que deben asumir una gran responsabilidad: “Hay que valorar que tenemos un presente bueno, con jugadores con todo el futuro por delante. El partido con Colón fue el primer partido en la historia del club que se jugó con un promedio de 23 años. Es conmovedor lo que yo siento con mis jugadores. Y el festejo en el vestuario lo demostró”.

Otro dato para valorar: Kevin Zenón, volante ofensivo zurdo y de muy buena pegada, está jugando infiltrado hace varios partidos. Tal es así que el chico habló con Javier Mascherano (por intermedio del Kily González también) para desistir de la citación. No porque el mediocampista no quiera estar en la selección. “Me tengo que infiltrar tres veces por día para jugar sino el dolor que siento es terrible. Y no era conveniente que vaya a entrenar con la Sub 23 porque sino tenía que hacer lo mismo y por eso me pereció bien que vaya otro chico”, declaró con gran madurez Zenón en declaraciones al programa Paso a Paso, por TyC Sports. Zenón jugó los dos últimos partidos (Colón y Sarmiento) con una fisura en uno de sus dedos del pie izquierdo, motivo por el cual no solo que es infiltrado para los encuentros de la Copa de la Liga Profesional, sino también para realizar los entrenamientos.

Ya durante el clásico de la fecha pasada se lo había visto al Kily González viviendo el partido a mil revoluciones, casi picando por el lado de afuera de la línea de cal cuando un delantero suyo intentó un desborde por la izquierda. “Cuando me vi corriendo... pero bueno, vivo los partidos así. El fútbol argentino es muy complicado y la lucha fecha a fecha es más difícil todavía”. Sobre el partido con Sarmiento y el final a pleno desahogo agregó: “Todos sufrimos, nosotros, nuestras familias y la gente. Entiendo a los dos o tres que putean, pero me duele a la vez porque estos pibes están dejando el alma. Se me acalambran los chicos porque dejan todo en la cancha”.

“Les juro que pensaba que lo iba a patear Mauro Luna Diale al penal. Orsini se tenía confianza, lo pidió y si hubiese hecho el gol estaríamos diciendo que es un fenómeno por agarrar la pelota, pero lo erró… Por eso hablo del estado de ánimo. El se tenía mucha fe. Y el fútbol le dio la posibilidad de convertir el gol de la victoria y revertir esa situación negativa que se había creado”, explicó sobre el penal desperdiciado por Unión.

Cuando le tocó dirigir a Rosario Central fue igual: podía ganar, empatar o perder pero había generado una muy buena relación con el plantel, en su mayoría jóvenes. Y cabe destacar que al Kily González le tocó asumir en Unión luego del inesperado portazo que había pegado el Gallego Méndez, que recibió el llamado de Vélez y decidió con el corazón para ir a intentar salvar al club del que es hincha. Claro que, en el medio, dejó a un competidor del Fortín (Unión) sin DT. Ahí fue cuando apareció en escena el Kily, con el torneo de la Liga Profesional empezado y sin chances de hacer una pretemporada. Recién tuvo un receso ahora, antes del arranque de la Copa de la Liga. Pero el técnico nunca puso excusas, todo lo contrario, siguió para adelante y buscando soluciones.

