Ariel Broggi, otro entrenador que no pudo seguir en la silla eléctrica: cuántos DTs ya se fueron en el Apertura
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El entrenador Ariel Broggi rescindió su contrato con Gimnasia de Mendoza y se convirtió en el noveno director técnico que deja su cargo en lo que va del torneo Apertura.
El final del vínculo entre el exdefensor de Banfield y el Lobo mendocino fue de mutuo acuerdo, a pesar de que el entrenador se mostraba con confianza para intentar revertir el discreto presente del equipo en su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino.
El desencadenante de la salida fue la derrota por 1-0 el pasado sábado ante Newell’s, el cual no había ganado en lo que iba del Torneo Apertura, en un duelo decisivo por otro parte entre dos equipos necesitados para salir del fondo e implicados en la lucha por la permanencia.
Estimados socios, socias e hinchas del Lobo:— Gimnasia y Esgrima Mza (@GimnasiaMendoza) March 23, 2026
De común acuerdo con la dirigencia, Ariel Broggi y su cuerpo técnico -Cristian Bardaro, Walter Grazziosi, Emanuel Lillini y Julián Sudano-, dejarán de conducir al equipo a partir de este martes.
Ariel es el hombre que después de 42… pic.twitter.com/6EDjjSTfA2
Hasta el momento, Broggi había sumado 9 puntos con Gimnasia en el Apertura, con 6 derrotas, 3 empates y tan solo dos triunfos, ante Central Córdoba de Santiago del Estero e Instituto de Córdoba.
De todos modos, el ciclo de Broggi en Mendoza había empezado en la Primera Nacional en la temporada pasada, y el DT se ganó la renovación al conseguir el ascenso a la Liga Profesional. En total, dirigió al Lobo en 24 partidos, de los cuales ganó 9, empató 6 y cayó en 9, con una efectividad del 45,8 por ciento.
Mientras los dirigentes de Gimnasia buscan al reemplazante de Broggi, Joaquín Sastre se hará cargo del primer equipo en forma interina y dirigirá la práctica del martes. Los principales candidatos a tomar las riendas son Cristian “Kily” González y Guillermo Farré, que hace pocas semanas se alejó de Aldosivi. El sucesor de Broggi podría debutar en el próximo partido de Gimnasia, frente a Vélez, el puntero de la Zona A.
Así, Broggi se convierte en el noveno entrenador que deja su cargo en este Torneo Apertura. Estos son los otros conductores que se alejaron:
- Daniel Oldrá (Instituto)
- Guillermo Farré (Aldosivi)
- Eduardo Domínguez (Estudiantes de La Plata)
- Sergio Gómez y Favio Orsi (Newell’s)
- Hugo Colace (Atlético Tucumán)
- Marcelo Gallardo (River)
- Iván Delfino (Estudiantes de Río Cuarto)
- Damián Ayude (San Lorenzo)
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