Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal luego de una conferencia de prensa de su DT

La polémica se instaló en la selección de Portugal. Cristiano Ronaldo dejó el estadio Parken de Copenhague mientras todos sus compañeros estaban en el campo de juego. A bordo de una camioneta de color negra, acompañado por dos miembros de la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), el capitán luso dejó la concentración y minutos después confirmó su decisión a través de un posteo de Instagram.

La situación se dio poco después de que el entrenador de Portugal, Jorge Jesús, hubiera hablado en conferencia de prensa. En ella, había respondido de manera enérgica a las consultas sobre la situación de la máxima estrella portuguesa, que no sumó minutos en el amistoso ante Noruega.

❗ O momento em que Cristiano Ronaldo deixa o estádio após falhar o treino da Seleção pic.twitter.com/CpKvCLg51g — Record (@Record_Portugal) September 30, 2026

“Tras la rueda de prensa del seleccionador nacional, y tras una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, he tomado la decisión de abandonar la concentración de la selección nacional”, explicó CR7 en un posteo en sus redes sociales. Y continuó: “A su debido tiempo, contaré la verdad a todos los portugueses sobre los motivos que me han llevado a abandonar la selección nacional, a la que siempre me he dedicado en cuerpo y alma”.

Y cerró: “Ahora es el momento de desear buena suerte a Portugal y a todos mis compañeros de equipo, sin excepción”.

Todo se da en el contexto de la victoria de Portugal 2-1 ante Noruega en Oslo, por la Nations League, el pasado domingo, en el que el delantero de 41 años no disputó ni un minuto.

El entrenador, que se reunió con Ronaldo el martes por la noche, restó importancia al incidente, pero enfatizó su autoridad durante una conferencia de prensa: “Puedo prometer lo que quiera. Soy el entrenador. Soy el entrenador, le dije al jugador que no iba a jugar. Te pondré en el banco. Si te necesito durante 30 minutos, jugarás; si no, no. Ningún jugador me hará cambiar de opinión. Ni él, ni nadie en el fútbol. Ni ningún presidente. Jamás, absolutamente nadie”.

Además, tras la victoria Jesus explicó por qué decidió no utilizarlo: “Estaba pensando meterlo, pero después el partido va dictando otras cosas”. El antecedente marca lo poco frecuente de la situación. La última vez que Cristiano había terminado un partido de Portugal sin ingresar había sido el 8 de junio de 2024, en la derrota 2-1 ante Croacia. En encuentros oficiales, en cambio, había que remontarse al 15 de junio de 2008, cuando no participó del duelo ante Suiza.

🔚🇵🇹 ¡Cristiano Ronaldo abandona la concentración de Portugal tras estas palabras de Jorge Jesus! pic.twitter.com/L3EQTVipUt — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 30, 2026

Por otra parte, Jesús también anticipó que Gonçalo Ramos será titular contra Dinamarca este jueves. Este miércoles Cristiano Ronaldo no saltó al campo de juego para la práctica, a diferencia de lo ocurrido este martes en Malmö, Suecia, cuando pasó varios minutos sobre el césped antes del inicio del entrenamiento.

El delantero de 41 años regresó posteriormente al hotel en una camioneta proporcionada por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF), ya que, según información facilitada por la organización al medio A Bola, el gimnasio del estadio carecía del equipamiento específico necesario para el programa de entrenamiento previsto. Según ese medio, otro síntoma de que la tensión escala es que el avión del jugador tiene programado llegar hoy a Copenhague. ¿Será para irse?

Ante la polémica, Pedro Proença, presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, ​​decidió cambiar sus planes y unirse a la concentración del primer equipo, renunciando a su presencia en el partido Sub 21 y regresando a Dinamarca para una reunión urgente con Jesús y Ronaldo . La conversación, según la información, se desarrolló en un ambiente tranquilo y cordial.

Sin embargo, este miércoles por la tarde el episodio dio un giro inesperado. Hasta la fecha, no hay una explicación oficial sobre la ausencia de Ronaldo en el entrenamiento.