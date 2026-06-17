Cristiano Ronaldo afronta su sexto y último Mundial: el sueño que Portugal todavía le debe

“Cada vez que vestimos esta camiseta, sentimos el mismo orgullo, la misma pasión y el mismo sentido de responsabilidad del primer día. Mañana empieza un nuevo capítulo”, escribió Cristiano Ronaldo en la víspera del debut de Portugal ante República Democrática del Congo. La frase funciona como declaración de principios para su sexto Mundial: a los 41 años, el máximo ídolo de la historia de su país inicia el último intento por conquistar el único título que falta en una carrera descomunal.

El estreno será este miércoles, a las 14 de la Argentina, en Houston, por el Grupo K. Para Cristiano, no se trata solo de otro debut mundialista. Será, además, su regreso a un partido en suelo estadounidense después de más de una década, según consignó The Athletic: la última vez había sido el 2 de agosto de 2014, con Real Madrid, en un amistoso ante Manchester United.

La escena lo encuentra en un lugar distinto al de otras Copas del Mundo. Ya no es aquel extremo eléctrico que apareció en Alemania 2006, donde logró su mejor resultado llegando hasta semifinales y quedando cuarto, ni el delantero que cargó durante años con casi toda la expectativa portuguesa. Ahora es una referencia de área, un símbolo que todavía condiciona defensas, pero que cuenta con un equipo de altísima jerarquía alrededor. Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves, Bernardo Silva, Nuno Mendes y Rúben Dias forman parte de una generación que eleva a Portugal al grupo de candidatos reales.

Portugal llega al Mundial con una de las mejores generaciones de su historia FILIPE AMORIM - AFP

El propio Vitinha, uno de los mejores medicampistas en la actualidad, marcó el tono en la previa: “No somos ingenuos, sabemos que tenemos una selección de gran calidad y jugadores en grandes clubes de todo el mundo. Quizás nunca hayamos tenido una selección como esta. Pero, como siempre, eso no vale nada en teoría”. La frase resume el desafío: transformar nombres propios en una campaña histórica.

“Su presencia nos hará dar un poco más”, aseguró su excompañero Nani en la previa. La frase resume el sentimiento que rodea a la selección portuguesa: la sensación de que esta generación tiene una oportunidad única para entregarle a Cristiano el único trofeo que todavía falta en su vitrina.

En Portugal nadie esconde el optimismo. Los medios locales coinciden en señalar a la selección de Roberto Martínez como favorita para superar el grupo y como una de las candidatas a pelear por el título, impulsada por una generación que combina experiencia, juventud y profundidad en todas las líneas.

Cristiano llega con el físico bajo observación, como ocurre desde hace años. En los amistosos previos ante Chile y Nigeria, ambos victorias, pero no convirtió y algunos errores frente al arco lo marcaron y se viralizaron en las redes. Él respondió con su estilo habitual: “Físicamente estoy bien. ¿No has estado viendo los partidos?”.

Os melhores momentos do já aposentado Cristiano Ronaldo no jogo de Portugal x Nigéria



É claramente o soldado que não sabia que a guerra tinha acabado… pic.twitter.com/6xuP3aMdZU — Mexicano (@mexicanocomenta) June 10, 2026

Vitinha también salió en su defensa, entre sonrisas, al hablar de una foto reciente del capitán en la playa, donde se lo ve con un físico sorprendente para su edad: “Puedo prometerles, garantizarles, que no es Photoshop; es así. Es increíble que esté así a los 41 años. Yo tengo 26 y no estoy así”.

La cuenta pendiente es evidente. Cristiano ganó con Portugal la Eurocopa 2016 y las Nations League de 2019 y 2025, títulos impensados durante buena parte de la historia de una selección que tuvo a Eusébio y a Luís Figo como emblemas, pero que nunca levantó la Copa del Mundo. Su mejor actuación fue el tercer puesto de 1966, con “La pantera negra" como figura.

Ahora, el capitán puede ampliar su colección de récords: entrará en la selecta lista de futbolistas en disputar seis Mundiales si juega ante RD Congo —como se prevé—, marca que compartirá con Lionel Messi, y que también puede alcanzar Guillermo Ochoa. Además, si convierte, será el único en marcar en seis ediciones distintas y quedará a un gol de igualar a Eusébio como máximo anotador portugués en Copas del Mundo.

Por el momento suma ocho goles en 22 partidos de Copas del Mundo. También aterriza en Estados Unidos con un impulso que no tenía desde hace tiempo: semanas atrás conquistó la liga saudita con Al Nassr, el primer título desde su llegada a Arabia Saudita y el que puso fin a una sequía de tres años y medio sin trofeos, que se remontaba a diciembre de 2022. Tras cuatro finales frustradas, alcanzó el 34° campeonato de su carrera, respaldado por una temporada de 30 goles y cinco asistencias en 37 encuentros.

Cristiano Ronaldo, de Portugal, entrena el sábado 13 de junio de 2026, en Palm Beach, Florida, de cara al debut de su equipo en el Mundial Marta Lavandier - AP

Portugal, además, jugará con un símbolo íntimo. Vitinha contó que todos los futbolistas utilizarán una pulsera entregada por el primer ministro Luís Montenegro, con los nombres de los jugadores y una mención especial a Diogo Jota. “La recibimos con bastante cariño y elegimos usarla todos”, explicó el mediocampista en la conferencia de prensa previa al estreno.

Del otro lado estará una selección de Congo ilusionada, que vuelve a un Mundial después de 52 años. Su única participación fue en 1974, cuando competía como Zaire. El equipo africano, dirigido por el francés Sebastian Desabre, apuesta por la potencia física, la velocidad en transición y referentes como Chancel Mbemba.

Para Cristiano, sin embargo, el rival es apenas el primer obstáculo de una ruta más profunda. Dos décadas después de aquel debut en Alemania 2006, quienes compartieron vestuario con él siguen encontrando la misma explicación para su vigencia. “Era el primero en llegar a entrenar y el último en salir. Se notaba que tenía algo distinto”, recordó Nuno Gomes en una entrevista con FIFA.

En su mensaje de la víspera cerró con una arenga: “Trabajamos mucho para llegar a este momento y ahora es hora de darlo todo por nuestro país, y por todas las comunidades portuguesas que nos apoyan aquí y en todo el mundo. ¡Crean como nosotros!”. En Houston, empezará a saberse cuánto cree Portugal en el último gran sueño de su capitán.