Cristiano Ronaldo: “Algunos intentan matarme, pero puedo esquivar hasta la bala de una escopeta”

La eliminación ante España en los octavos de final del reciente Mundial abrió para Cristiano Ronaldo un tiempo de reflexión sobre su futuro en la selección de Portugal. A los 41 años, con los récords mundiales de los 146 goles en 233 partidos desde su debut en 2003, llegó a una conclusión que está en línea con su espíritu competitivo, que no decae: “Pensé en parar después de la Copa del Mundo. Sigo pensando en mis decisiones, mi futuro, también en el presente. Soy alguien que reflexiona mucho. Pero voy a continuar. Hablé con el entrenador y el presidente [de la Federación], creo que puedo ayudar al equipo”.

Sus palabras fueron el preámbulo a su titularidad en el partido de este jueves ante Gales, en Lisboa, por la primera fecha de la Nations League, competencia que a Cristiano le trae buenos recuerdos porque la obtuvo dos veces (2019 y 2025), dentro de un palmarés personal en la selección un tanto exiguo -le suma la Eurocopa 2016- si se tienen en cuenta su destacada trayectoria personal y el potencial futbolístico colectivo de la selección, que en el último Mundial volvió a quedar por debajo de las expectativas que generaban el ensamble de piezas como Cancelo, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Pedro Neto y João Félix.

Algunos analistas señalan, justamente, que Cristiano Ronaldo, ubicado como centro-delantero, condiciona demasiado el funcionamiento del equipo, que termina supeditado a su capitán y símbolo, cuando tienen otros recursos para explotar. Titular en los cinco cotejos del Mundial, CR7 convirtió tres goles (dos a Uzbekistán y uno a Croacia), con un promedio de un tanto cada 147 minutos.

Un momento de complicidad entre Cristiano Ronaldo y el entrenador Jorge Jesús durante la conferencia de prensa @selecaoportugal

Muy probablemente, uno de los motivos por los cuales Cristiano extiende su carrera en la selección es la designación del nuevo entrenador, su compatriota Jorge Jesús, a quien recomendó en Al Nassr, donde fue su director técnico en la temporada 2025/26, que desembocó en el Mundial. “Fue una elección perfecta. Aporta un ambiente diferente, ideas y un lenguaje distintos”, expresó el delantero sobre el reemplazante del español Roberto Martínez.

De 72 años, Jorge Jesús fue el conductor de Flamengo cuando venció a River en la final de la Copa Libertadores 2019 con dos goles en los últimos minutos. Ese fue el primero de los cuatro duelos que le ganó a Marcelo Gallardo, con quien después se enfrentó en el fútbol de Arabia Saudita.

Durante la conferencia de prensa que compartió con Cristiano, Jesús interrumpió cuando se sucedían las preguntas a Cristiano sobre su vigencia y los límites que se marca para seguir en la selección. El entrenador intercedió ante un periodista: “Me doy cuenta de que te preocupa si Cris (sic) está en condiciones de jugar. Cristiano es un símbolo de Portugal. Eso no le da derecho a estar en todos los partidos, pero para que te hagas una idea, jugamos un partido en Hong Kong sin él y había 5.000 personas; cuando jugó, había 55.000. Mañana será titular y espero que marque uno o dos goles, y lo sustituiré inmediatamente”.

Justamente, el tema de los goles es uno de las motivaciones de Cristiano, que está a 21 de llegar a los 1000 en la suma de su trayectoria entre clubes y selección. “Sé que lo lograré, pero no es una obsesión. Lo demás es disfrutarlo, pero sí, realmente quiero conseguir ese récord. ¿Si prefiero que sea en Portugal o en Al Nassr? Ya saben la respuesta. Hacerlo en la selección sería la cereza de la torta, culminar una bonita historia, aunque no definitiva".

Cristiano se plantea metas más cortas. No aseguró que llegue a la Eurocopa 2028, pero tampoco se puso una fecha de retiro. “Solo pienso en el presente. Sé que mucha gente quiere que me vaya ya, pero mi motivación viene de los que quieren seguir viéndome. Quédense tranquilos que les avisaré cuando sea mi último partido”, manifestó.

Algunos cuestionamientos que llegan a sus oídos, sobre todo de la prensa, también parecen un acicate para el nacido en Funchal: “No puedo ser completamente honesto. Tengo que ser políticamente correcto. Entiendo que hay algunos medios que intentan matarme, pero puedo esquivar hasta la bala de una escopeta. Pero ya estoy acostumbrado a que a determinada gente no le guste, no puedo controlarlo. Sé por qué los niños me aprecian tanto. Me ven como un ejemplo, eso es lo más importante para mí. Voy a seguir, incluso cuando me jubile en 10 años (risas). Estoy feliz, me concentro en aquellos que me quieren”.

La tristeza de Cristiano Ronaldo tras la eliminación de Portugal ante España en el reciente Mundial Ulrik Pedersen - ZUMA Press Wire DPA

El Mundial representó el punto final en la selección argentina para Lionel Messi, que obtuvo una nominación para el Balón de Oro que no incluyó a Cristiano. También colgaron los botines en sus selecciones Manuel Neuer, Neymar, James Rodríguez y Sadio Mané.

Cristiano Ronaldo no está solo en la aventura de seguir, pasados los 40 años. También lo hace Luka Modric en Croacia, con 41. Entre lo mucho que ganaron, también está el derecho a que sólo ellos se pongan fecha de vencimiento.