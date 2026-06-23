Cristiano Ronaldo anotó sus dos primeros goles y también hace historia en el Mundial donde Messi rompe récords

El destino le hizo guiño. Tras una semana marcada por los cuestionamiento y los rumores, Cristiano Ronaldo dio muestra de su orgullo y recuperó su estirpe goleadora. Por la segunda fecha del grupo K, anotó dos goles (sus dos primeras conquistas en el Mundial) con que Portugal le ganó 5 a 0 a Uzbekistán, en Houston.

Justo el día después que Messi se transformó en el máximo goleador de los Mundial, el delantero portugués también se anotó un récord, al conectar, a los nueve minutos del primer tiempo, de sobrepique tras un centro de João Cancelo desde la derecha. A los 17 minutos, Nuno Mendes aumentó el marcador con un gol de tiro libre, lanzamiento que le cedió Cristiano Ronaldo. Y después, a los 38 minutos (igual que Messi ayer) anotó el segundo de su autoría y el tercero para los lusos.

El atacante de 41 años llevaba cinco partidos consecutivos sin poder marcar en mundiales. Su último festejo había sido en Qatar 2022, frente a Ghana, con un gol de penal. Esto fue el inicio de una mala racha de diez partidos sin poder convertir en competencias oficiales para la selección Lusa. Algo que en la previa de este encuentro ante Uzbekistán había despertado críticas y dudas sobre su condición futbolística para ser citado al Mundial.

El primer gol

APARECIÓ CRISTIANO RONALDO



El astro luso no perdonó y puso el 1 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/OsPBKZKv0v — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

El segundo gol

DOBLETE DE CRISTIANO RONALDO



A los 38 minutos del primer tiempo, CR7 definió de derecha y marcó el 3 a 0 para Portugal ante Uzbekistán en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/WLnTXU8x59 — DSPORTS (@DSports) June 23, 2026

Sobre el cierre de la primera etapa, cuando Uzbekistán estaba cerca del descuento, Cristiano volvió a dar muestra de capacidad goleadora con un fuerte remate cruzado para marcar el segundo gol de su cuenta personal y el tercero de Portugal. Así, también, se convirtió en el jugador más veterano en anotar por duplicado en un encuentro mundialista e igualó a su compatriota Eusebio con 9 goles en Copas de Mundo.

Cristiano es el máximo goleador de la historia del seleccionado portugués, con 145 goles, y el que la llevó a ganar la Eurocopa del 2016 y a la semifinal del Mundial 2006. Sin embargo, el tiempo parece haber erosionado su capacidad física. Hay quien piensa que el capitán, a sus 41 años, está poniendo en riesgo su legado con su actitud egoísta y hay quienes le defienden, sobre todo de forma vehemente en las redes sociales, ante cualquier mínima crítica.

En un Mundial donde Lionel Messi rompe récords, Mbappé engrandece su figura en Francia y Erling Haaland y Harry Kane engordan redes partido tras partido para conducir a sus respectivas selecciones, Cristiano Ronaldo se reencontró con el gol, despejó algunas dudas y mostró su vigencia al convertirse en el único jugar en marcar tantos en seis mundiales consecutivos.