Cristopher Fiermarín reemplaza a un símbolo: el arco de Uruguay tiene a un actor “desconocido” (y fue figura en la Bombonera)

Cristopher Fiermarín nació en Colonia, tiene 28 años y es el arquero de Atlético Bucaramanga. City Torque, un breve paso por Bélgica, tres años en Defensa y Justicia y Deportes Tolima representan su carta de presentación, antes de su arribo a Los Leopardos. Un historia de pico, pala, sudor en la frente.

De pronto, sin embargo, las luces se posan sobre su figura: será el arquero de Uruguay en el clásico de este viernes frente a la Argentina, en la Bombonera. Toda una sorpresa, al menos, en esta parte de la orilla. Más allá de los errores conceptuales durante el Mundial de Fernando Muslera, que determinaron una rápida salida del equipo que conducía Marcelo Bielsa, la Celeste pasó de un consagrado a un actor sorpresivo.

“Siempre es una felicidad poder volver a la selección, después de los partidos pasados (con Japón, Corea e India), ahora que se vienen partidos muy lindos para jugar, ni más ni menos un clásico, así que obviamente estoy muy feliz por eso”, contó el arquero, fanático de los tatuajes, días atrás.

— “DIEGO ES MUY CERCANO AL JUGADOR Y TE HACE SENTIR MUY CÓMODO”



— “SIEMPRE ES UNA FELICIDAD VOLVER A LA SELECCIÓN”



Cristopher Fiermarín en exclusiva luego de llegar al país para sumarse a la Selección pic.twitter.com/kHvSrRIxug — El Espectador Deportes 🔊 (@ElEspectadorUy) November 10, 2026

Fiermarín tuvo un buen partido ante Corea del Sur (4-1) en la gira por Asia y suma mayor rodaje que Santiago Mele en Independiente, por lo que se perfila para ser el 1. “La ilusión es la de siempre, obviamente que uno siempre quiere estar y poder jugar sería lo mejor. Me siento mejor por la sensación del último partido, pero voy tranquilo, haciendo mi trabajo y esperando el momento”, sostuvo.

Comparte el puesto con Ignacio De Arruabarrena y Sebastián Jaume, otros ilustres desconocidos para el gran público. “Con Nacho compartí en el Preolímpico Sub 23, lo conozco. Y a Jaume no lo he visto mucho en realidad, pero mi mejor amigo que juega ahí con él y me comentó varias cositas buenas de él, así que bueno, me pone muy contento también que haya jugadores en el medio local”, suscribe.

¿Le genera ansiedad jugar en la Bombonera? “No, porque la realidad es que yo había tenido la oportunidad de jugar con Defensa contra Boca. Obviamente es un estadio hermoso para jugar, pero no es lo mismo jugar con la selección, así que bueno, esperando el momento”. Fue figura en El Templo el 10 de febrero de 2024, en un 0 a 0 por la cuarta fecha de la Copa de la Liga 2024.

Juan Pablo Romero, periodista de Ovación, el suplemento deportivo del diario El País, aporta su mirada. “Se está en la búsqueda de un arquero titular. Los dos mejores arqueros que que tiene Uruguay, después de todo lo que pasó con Muslera y de su retiro de la selección, están lesionados”, sostiene.

Y agrega: “Uno es Sergio Rochet, que ha tenido un año muy complicado a nivel de lesiones y que perdió el puesto en el Inter de Porto Alegre, y el otro es Franco Israel, un arquero joven uruguayo de Sporting de Lisboa, que también sufrió por inconvenientes físicos. De hecho, Israel no fue al Mundial justamente por una lesión”.

De todos modos, de Muslera a Fiermarín hay muchos kilómetros recorridos. A los 40 años, fue el arquero que llevó Marcelo Bielsa al Mundial. Tuvo una actuación desconcertante y, luego, al tiempo, resultó decisivo en el arribo de Estudiantes a la final de la Copa Libertadores.

Cristopher Fiermarín, en una fallida tarea contra los Estados Unidos Jason Behnken - FR171457 AP

Semanas atrás, el brazo derecho en alto, símbolo de la victoria; el mismo brazo derecho con el que detuvo los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique en la definición por penales que clasificó a Estudiantes a la final de la Copa Libertadores. Las manos extendidas al cielo, un agradecimiento por una actuación imperial, consagratoria, en el legendario estadio Maracaná. Fernando Muslera enseñó las razones de por qué el fútbol ofrece desquites.

Desde la tribuna, los 4000 hinchas de León celebraban y se unían en un grito emocional: “Muslera, Muslera”, la figura gravitante para acceder al encuentro con Palmeiras, el 28 de noviembre, en el Centenario. Y que sabe de los tragos amargos, como fue el Mundial 2026.

Se lo consideró responsable en los goles que recibió la Celeste en tres encuentros mundialistas, frente a Arabia Saudita, Cabo Verde y la derrota con España. Ante quien luego se consagraría campeón del mundo, pidió el cambio y no entró a jugar el segundo tiempo.

“En los penales, el arquero tiene ese plus, porque puede influir. Era cumplir ese sueño, estar, hacerse responsable en las buenas y en las no las tan buenas. Orgullo de poder ir a mi casa y a mi país. Vamos por ese sueño de cruzar el charco, jugar en el estadio mítico que va a ser sede del Mundial [2030]. Orgullo de estar con este club. Queda disfrutar y seguir con el cuchillo entre los dientes”, cerró la charla el arquero.

¡¡INCREÍBLE, PERO REAL!! ¡¡ERROR DE NANDO MUSLERA Y GOL DE BAENA PARA EL 1-0 DE ESPAÑA ANTE URUGUAY!!



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Para Muslera, la selección quedó atrás.

Sigue el análisis del presente del periodista uruguayo. “El arquero que viene después es justamente Mele, pero contra Japón, en la fecha FIFA pasada, tuvo un deslucido rendimiento. Está jugando ahora en Independiente. Y no hay un arquero que se destaque por sobre el otro”, sostiene.

“Creo que la titularidad de Fiermarín para el partido de mañana tiene que ver con que tuvo una muy buena actuación contra Corea el mes pasado. Entonces, por ahí viene un poco la explicación, además de que tiene continuidad en Bucaramanga. Es un arquero que ya había estado en la consideración de Bielsa, pero había tenido una floja actuación en un amistoso contra Estados Unidos a fines del año pasado, antes del Mundial”, completa.

Christopher Fiermarín, en una charla futbolera con Rodrigo Bentancur Howard Smith/ISI Photos/USSF - Getty Images North America

En la doble fecha pasada -o triple, en realidad, porque el elenco oriental actuó con India también-, había atajado Thiago Cardozo, el arquero de Belgrano, campeón en el fútbol local. Después de muchos años en los que los arqueros indiscutidos uruguayos fueron Muslera y Rochet, hoy se abren las aguas. Y todos quieren tirarse de cabeza.