Croacia vs. Eslovenia, amistoso internacional 2026: día, hora y cómo seguir online

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Croacia recibe a Eslovenia en la jornada 1 del amistoso internacional 2026; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro se llevará a cabo el domingo 7 de junio a las 15.45 h en el Stadion Andjelko Herjavec, ubicado en la ciudad de Varazdin.
El presente de ambos equipos
El seleccionado local, Croacia, llega a este compromiso con el objetivo de recuperarse tras la caída por 2-0 frente a Bélgica en su última presentación. Por el lado de Eslovenia, el equipo visitante buscará reencontrarse con la victoria luego de igualar 1-1 en su reciente choque ante Chipre.
Antecedentes y contexto
El partido, correspondiente a la jornada 1 de este amistoso internacional 2025, marca el inicio de una etapa de preparación para ambos conjuntos. Mientras Croacia intenta ajustar piezas tras su traspié reciente, Eslovenia pretende consolidar el funcionamiento mostrado en su último empate fuera de casa.
Lo que está en juego
Para ambos seleccionados, este duelo representa una oportunidad fundamental para probar variantes tácticas y sumar rodaje colectivo. Un resultado positivo será vital para fortalecer el ánimo de los planteles y mejorar su rendimiento de cara a los próximos compromisos internacionales de la temporada 2025.
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