Croacia vs. Ghana por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Croacia y Ghana correspondiente al grupo L se disputará este sábado 27 de junio a las 18.00 h en el Philadelphia Stadium, ubicado en la ciudad de Philadelphia, Pennsylvania.

El momento de los equipos

Croacia llega a este compromiso tras haber logrado una victoria por 1-0 frente a Panamá en su última presentación. Por su parte, Ghana arriba tras registrar un empate 0-0 ante Inglaterra en su encuentro anterior.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados llegan con realidades distintas en cuanto a su efectividad ofensiva reciente, considerando que el equipo croata viene de convertir en su último duelo, mientras que el conjunto ghanés mantuvo su valla invicta pero no pudo romper el cero en el arco rival.

Lo que está en juego

En esta tercera jornada del Mundial 2026, el resultado es fundamental para las aspiraciones de ambos conjuntos dentro del grupo L, buscando sumar puntos clave que les permitan avanzar a la siguiente instancia de la competencia.