Croacia vs. República Checa, Liga de Naciones 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Croacia y República Checa correspondiente al grupo A3 de la Liga de Naciones 2026 se disputará este domingo 15 de noviembre a las 16.45 h en el estadio Opus Arena, ubicado en la ciudad de Osijek.

El momento de los equipos

Ambos seleccionados llegan al compromiso con la necesidad de recuperarse tras caer en sus presentaciones previas. Croacia arriba a este duelo luego de perder ante Inglaterra por 2-1, mientras que República Checa viene de una derrota por 2-0 frente a España.

Números que anticipan el duelo

El partido en el Opus Arena representa una oportunidad para que los locales aprovechen su condición de anfitriones en esta etapa decisiva del grupo. La efectividad en el área rival será determinante, considerando las dificultades defensivas que mostraron ambos conjuntos en sus compromisos anteriores frente a potencias del continente.

Lo que está en juego

En esta sexta jornada, el resultado es fundamental para definir las posiciones finales dentro del grupo A3. Mientras Croacia buscará cerrar su participación con una victoria ante su público, República Checa intentará sumar unidades valiosas para escalar posiciones y cerrar de manera positiva su desempeño en la competencia.