La Liga Profesional de Fútbol (LPF) confirmó el cronograma de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Finalizados los octavos, instancia en la que se disputaron 16 partidos y los ocho ganadores pasaron de ronda, se llevará a cabo la segunda etapa de eliminación directa para definir a los cuatro semifinalistas. Todo el detalle del certamen está disponible en canchallena.com.

La mitad de los cruces, los del lado izquierdo del cuadro, se llevarán a cabo este sábado 28 de noviembre. En el primer turno, a partir de las 20, Vélez e Independiente se enfrentan en el estadio José Amalfitani, con arbitraje de Facundo Tello. En el segundo, desde las 22, River visita a Instituto en el estadio Monumental Presidente Perón, con Nazareno Arasa como encargado de impartir justicia.

Vélez e Independiente se verán las caras este sábado en los cuartos de final del Torneo Apertura 2026 Fotobaires / Facundo Morales

El resto de los compromisos se disputan el domingo 29 de este mes. Primero, a las 17.30, Rosario Central recibe a Barracas Central en el Gigante de Arroyito con Pablo Dóvalo como juez principal. Por último a partir de las 22, Boca y Gimnasia de La Plata le bajarán el telón a los cuartos de final en la Bombonera bajo la tutela del árbitro Darío Herrera.

22 equipos terminaron su participación en el campeonato local. Unión, Platense, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Talleres, Deportivo Riestra, Central Córdoba, Sarmiento, Tigre, Atlético Tucumán, Banfield, Racing, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto se despidieron en la etapa de grupos. En octavos, en tanto, quedaron eliminados Huracán, Lanús, Argentinos Juniors, Belgrano, Gimnasia de Mendoza, Defensa y Justicia, Independiente Rivadavia y Newell’s.

Belgrano, campeón del Torneo Apertura de este año, quedó eliminado del Clausura en octavos de final JUAN MANUEL BAEZ

Cada mano a mano se disputa a partido único en el estadio del equipo mejor clasificado en la tabla de posiciones de su zona. En caso de empate en el tiempo regular, se disputará a un tiempo suplementario de 30 minutos y, de persistir la igualdad, la definición será por penales. La modalidad de disputa solo se modificará en la final, que será a partido único en el estadio Diego Armando Maradona, de La Plata, el sábado 12 de diciembre.

Programación de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026

Sábado 28 de noviembre

20: Vélez vs. Independiente - Estadio José Amalfitani

22: Instituto vs. River - Estadio Monumental Presidente Perón

Domingo 29 de noviembre

17.30: Rosario Central vs. Barracas Central - Gigante de Arroyito

22: Boca vs. Gimnasia de La Plata - La Bombonera

Resultados de los octavos de final