Saltar al contenido principal

Cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura 2026: días, horarios y TV de los cruces

Los ocho partidos ya se programaron; la final será el sábado 12 de diciembre en el estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo de La Plata

  • icono tiempo de lectura3 minutos de lectura'
River y Lanús se enfrentarán el domingo 22 de noviembre en el Monumental, por los octavos de final del Clausura
River y Lanús se enfrentarán el domingo 22 de noviembre en el Monumental, por los octavos de final del ClausuraWalter Manuel Cortina

La Liga Profesional (LPF) anunció el cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura 2026, la primera instancia de eliminación directa en la que competirán los 16 clubes que se ubicaron entre los mejores ocho de los grupos A y B. Dicha ronda se llevará a cabo entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre y los ganadores avanzarán a cuartos de final, que también serán a partido único en el estadio del mejor clasificado en la primera ronda.

El viernes únicamente se disputará el cruce entre Vélez y Belgrano. El sábado se enfrentarán Defensa y Justicia vs. Barracas Central y Argentinos Juniors vs. Independiente. El domingo será el día con mayor actividad ya que se jugarán tres encuentros: Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza, River vs. Lanús e Instituto vs. Huracán. El lunes, Gimnasia de La Plata recibirá a Newell’s y por último, el miércoles, Boca se verá las caras con Independiente Rivadavia en la Bombonera.

Vélez y Belgrano le subirán el telón a los octavos de final del Torneo Clausura 2026 en Liniers
Vélez y Belgrano le subirán el telón a los octavos de final del Torneo Clausura 2026 en LiniersFotobaires
  • Está previsto que los cuartos de final se realicen el fin de semana del 28 y 29 de noviembre.
  • La final se jugará en el estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo de La Plata el sábado 12 de diciembre.

Así se jugarán los octavos de final del Clausura

Viernes 20 de noviembre

  • 20: Vélez vs. Belgrano (TNT Sports)

Sábado 21 de noviembre

  • 15: Defensa y Justicia vs. Barracas Central (ESPN Premium)
  • 17: Argentinos Juniors vs. Independiente (TNT Sports)

Domingo 22 de noviembre

  • 16: Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium)
  • 19: River vs. Lanús (TNT Sports)
  • 22: Instituto vs. Huracán (ESPN Premium)

Lunes 23 de noviembre

  • 17: Gimnasia La Plata vs. Newell’s (TNT Sports)

Miércoles 25 de noviembre

  • 21: Boca vs. Independiente Rivadavia (ESPN Premium)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Del Grupo A, Instituto avanzó como líder seguido de Boca, Vélez, Defensa y Justicia, Lanús, Newell’s, Independiente y Gimnasia de Mendoza. Se quedaron afuera Unión, Platense, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Talleres, Deportivo Riestra y Central Córdoba. En la zona B, los clasificados en orden fueron Rosario Central, Argentinos Juniors, Gimnasia de La Plata, River, Barracas Central, Belgrano, Independiente Rivadavia y Huracán. Se despidieron Sarmiento, Tigre, Atlético Tucumán, Banfield, Racing, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto (estos últimos dos descendieron).

En el Torneo Clausura 2026 los 30 clubes fueron divididos en dos grupos de 15 cada uno. En la primera etapa se enfrentaron todos contra todos en cada zona y, además, cada equipo disputó un interzonal y un clásico o enfrentamiento ante un “club pareja”. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzaron a octavos de final y, desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón.

Rosario Central fue uno de los dos equipos con más puntos conseguidos en la primera ronda
Rosario Central fue uno de los dos equipos con más puntos conseguidos en la primera rondaJuan José García - FOTOBAIRES
LA NACION
Liga Profesional de FútbolFútbol argentinoMundo RiverMundo BocaLa Plata
Conforme a
The Trust Project
  1. La pregunta que surge en medio de la colecta por Jesús de Miguel: "¿El donante anónimo? Es un futbolista muy famoso"
    1

    Sigue la campaña solidaria por Jesús de Miguel: “¿El donante anónimo? Es un futbolista muy famoso”

  2. Lautaro Martínez comunicó una misteriosa decisión personal y un compañero le hizo un singular reclamo
    2

    Lautaro Martínez sorprendió a todos con una decisión personal y un compañero le respondió con un reclamo divertido

  3. Argentina vs. Uruguay, por fecha FIFA: día, horario, TV y cómo ver online
    3

    Argentina vs. Uruguay, por fecha FIFA: día, horario, TV y cómo ver online

  4. Vojvoda volvió al club brasileño que lo hizo ídolo y puso una condición: trabajará gratis
    4

    Tras la pesadilla en Racing, Vojvoda volvió al club que lo hizo ídolo: sin sueldo y con tres partidos para un objetivo