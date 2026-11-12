Cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura 2026: días, horarios y TV de los cruces

La Liga Profesional (LPF) anunció el cronograma de los octavos de final del Torneo Clausura 2026, la primera instancia de eliminación directa en la que competirán los 16 clubes que se ubicaron entre los mejores ocho de los grupos A y B. Dicha ronda se llevará a cabo entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre y los ganadores avanzarán a cuartos de final, que también serán a partido único en el estadio del mejor clasificado en la primera ronda.

El viernes únicamente se disputará el cruce entre Vélez y Belgrano. El sábado se enfrentarán Defensa y Justicia vs. Barracas Central y Argentinos Juniors vs. Independiente. El domingo será el día con mayor actividad ya que se jugarán tres encuentros: Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza, River vs. Lanús e Instituto vs. Huracán. El lunes, Gimnasia de La Plata recibirá a Newell’s y por último, el miércoles, Boca se verá las caras con Independiente Rivadavia en la Bombonera.

Vélez y Belgrano le subirán el telón a los octavos de final del Torneo Clausura 2026 en Liniers Fotobaires

Está previsto que los cuartos de final se realicen el fin de semana del 28 y 29 de noviembre.

La final se jugará en el estadio Único Diego Armando Maradona - Tricampeones del Mundo de La Plata el sábado 12 de diciembre.

Así se jugarán los octavos de final del Clausura

Viernes 20 de noviembre

20: Vélez vs. Belgrano (TNT Sports)

Sábado 21 de noviembre

15 : Defensa y Justicia vs. Barracas Central (ESPN Premium)

: Defensa y Justicia vs. Barracas Central (ESPN Premium) 17: Argentinos Juniors vs. Independiente (TNT Sports)

Domingo 22 de noviembre

16 : Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium)

: Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza (ESPN Premium) 19 : River vs. Lanús (TNT Sports)

: River vs. Lanús (TNT Sports) 22: Instituto vs. Huracán (ESPN Premium)

Lunes 23 de noviembre

17: Gimnasia La Plata vs. Newell’s (TNT Sports)

Miércoles 25 de noviembre

21: Boca vs. Independiente Rivadavia (ESPN Premium)

*Todos los horarios corresponden a la Argentina

Del Grupo A, Instituto avanzó como líder seguido de Boca, Vélez, Defensa y Justicia, Lanús, Newell’s, Independiente y Gimnasia de Mendoza. Se quedaron afuera Unión, Platense, San Lorenzo, Estudiantes de La Plata, Talleres, Deportivo Riestra y Central Córdoba. En la zona B, los clasificados en orden fueron Rosario Central, Argentinos Juniors, Gimnasia de La Plata, River, Barracas Central, Belgrano, Independiente Rivadavia y Huracán. Se despidieron Sarmiento, Tigre, Atlético Tucumán, Banfield, Racing, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto (estos últimos dos descendieron).

En el Torneo Clausura 2026 los 30 clubes fueron divididos en dos grupos de 15 cada uno. En la primera etapa se enfrentaron todos contra todos en cada zona y, además, cada equipo disputó un interzonal y un clásico o enfrentamiento ante un “club pareja”. Luego de 16 fechas, los ocho mejores de cada uno avanzaron a octavos de final y, desde entonces, habrá cruces de eliminación directa a partido único hasta dirimir el campeón.