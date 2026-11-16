Cronograma de partidos de la selección argentina Sub 17 en el Mundial Qatar 2026

La selección argentina Sub 17 ultima detalles para competir en el Mundial de la categoría que se disputará entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre en el Complejo Aspire Zone de Qatar donde buscará obtener la única copa del mundo que le falta a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

El equipo dirigido por Diego Placente conforma el Grupo C de la primera etapa y debutará en el campeonato el primer día de actividad ante Australia en la Cancha N° 8. El domingo 22 se medirá con Mozambique en el campo de juego número 7 y, tres días después, se presentará ante Dinamarca otra vez en la Cancha N° 8.

Fixture de la Argentina en el Grupo C del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Fecha 1 - Jueves 19 de noviembre

13: Argentina vs. Australia - Cancha número 8

Fecha 2 - Domingo 22 de noviembre

12.30: Argentina vs. Mozambique - Cancha número 7

Fecha 3 - Miércoles 25 de noviembre

12.30: Dinamarca vs. Argentina - Cancha número 7

En caso de lograr el primer o segundo puesto en la tabla de posiciones la Argentina se clasificará a los 16avos de final, que será la primera instancia de eliminación directa. Si es tercera, también accederá siempre que sea uno de los mejores ocho entre todos los que ocupen esa posición.

Todos los partidos de la Argentina se transmitirán en vivo a través de DSports y en la TV Pública, canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Facundo Salinas es uno de los convocados por la selección argentina al Mundial Sub 17 X.com

Lista de convocados de la Argentina al Mundial Sub 17

Arqueros

Valentín Reigia (Argentinos Juniors)

Thiago Parga (Huracán)

Kevin Báez (Aldosivi)

Defensores

Alex Cardozo (Lanús)

Álvaro Güich (Rosario Central)

Bautista Giménez (River Plate)

Benjamín Vallejo (Vélez)

Julio Coria (Boca Juniors)

Mateo Mendizábal (Banfield)

Simón Escobar (Vélez)

Thiago Pérez (Huracán)

Volantes

Matheo Machuca (Independiente)

Alan Alcaraz (Argentinos Juniors)

Giovanni Baroni (Talleres)

Galo Escobar (River Plate)

Marcos Ortíz (Belgrano)

Mateo Sánchez (Boca Juniors)

Delanteros

Facundo Salinas (Vélez)

Emiliano Barrionuevo (Boca Juniors)

Tobías Goytía (River Plate)

Juan Policella (Vélez)

Diego Placente eligió a 21 jugadores para disputar el Mundial Sub 17

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el segundo puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año y tiene como objetivo mejorar lo hecho en 2025, cuando llegó a 16avos de final y la eliminó México por penales.

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, la selección argentina nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la AFA. Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.