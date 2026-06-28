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Cruces de 16avos de final del Mundial 2026: días, horarios y sedes

La primera etapa de eliminación directa se disputa entre este domingo y viernes 3 de julio con 16 partidos, entre ellos el de la selección argentina ante Cabo Verde

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La selección argentina lideró el Grupo J y avanzó a 16avos de final, instancia en la que se verá con Cabo Verde
La selección argentina lideró el Grupo J y avanzó a 16avos de final, instancia en la que se verá con Cabo VerdeDAVID RAMOS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Concluida la etapa de grupos, el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 avanzará en su desarrollo con los 16avos de final, instancia que es inédita y que se agregó en el nuevo formato de juego a partir de la inclusión de 48 seleccionados. Todos los detalles están en canchallena.com.

Los equipos que superaron la instancia inicial como líderes, escoltas y terceros de sus respectivos grupos y siguen en carrera por el título son 32: México, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Brasil, Marruecos, Estados Unidos, Australia, Alemania, Costa de Marfil, Países Bajos, Japón, Francia, Noruega, Bélgica, Egipto, España, Cabo Verde, Argentina, Austria, Colombia, Portugal, Inglaterra, Croacia, Suecia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Paraguay, Senegal, Ghana, Argelia y República Democrática del Congo.

La selección de España es una de la favoritas al título en el Mundial 2026
La selección de España es una de la favoritas al título en el Mundial 2026Jam Media - Getty Images South America

Los 16 equipos que quedaron eliminados y se despidieron del campeonato son República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Escocia, Irak, Jordania, Panamá, Curazao, Uruguay, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Corea del Sur, Arabia Saudita e Irán.

16avos de final del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponde a la Argentina.

  • Sudáfrica (2º Grupo A) vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles.
  • Alemania (1º Grupo E) vs. Paraguay (3º Grupo D) – Lunes 29 de junio a las 17.30 en el Gillette Stadium de Boston.
  • Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio a las 22 en el estadio BBVA de Monterrey.
  • Brasil (1º Grupo C) vs. Japón (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.
  • Francia (1º Grupo I) vs. Suecia (3º Grupo F) – Martes 30 de junio a las 18 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
  • Costa de Marfil (1° Grupo E) vs. Noruega (2º Grupo I) – Martes 30 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.
  • México (1º Grupo A) vs. Ecuador (3º Grupo E) – Martes 30 de junio a las 22 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
  • Inglaterra (1º Grupo L) vs. República Democrática del Congo (3º Grupo K) – Miércoles 1° de julio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
  • Estados Unidos (1º Grupo D) vs. Bosnia (3º Grupo B) – Miércoles 1° de julio a las 21 en el Levi’s Stadium de San Francisco.
  • Bélgica (1º Grupo G) vs. Senegal (3º Grupo I) – Miércoles 1° de julio a las 17 en el Lumen Field de Seattle.
  • Portugal (2º Grupo K) vs. Croacia (2º Grupo L) – Jueves 2 de julio a las 20 en el BMO Field de Toronto.
  • España (1º Grupo H) vs. Austria (2º Grupo J)– Jueves 2 de julio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles.
  • Suiza (1º Grupo B) vs. Argelia (3º Grupo J) – Viernes 3 de julio a las 00.00 en el BC Place de Vancouver.
  • Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.
  • Colombia (1º Grupo K) vs. Ghana (3º Grupo L) – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.
  • Australia (2° Grupo D) vs. Egipto (2º Grupo G) – Viernes 3 de julio a las 15 en el AT&T Stadium de Dallas.

Octavos de final del Mundial 2026

  • Ganador 16avos de final 2 vs. Ganador 16avos de final 5 – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.
  • Ganador 16avos de final 1 vs. Ganador 16avos de final 3 – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston.
  • Ganador 16avos de final 4 vs. Ganador 16avos de final 6 – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
  • Ganador 16avos de final 7 vs. Ganador 16avos de final 8 – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
  • Ganador 16avos de final 11 vs. Ganador 16avos de final 12 – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
  • Ganador 16avos de final 9 vs. Ganador 16avos de final 10 – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.
  • Ganador 16avos de final 14 vs. Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
  • Ganador 16avos de final 13 vs. Ganador 16avos de final 15 – Martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver.
La selección argentina es la campeona en ejercicio y una de las favoritas para celebrar en esta edición
La selección argentina es la campeona en ejercicio y una de las favoritas para celebrar en esta ediciónAníbal Greco / Enviado Especial - LA NACION
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