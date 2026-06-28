Cruces de 16avos de final del Mundial 2026: días, horarios y sedes

Concluida la etapa de grupos, el Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 avanzará en su desarrollo con los 16avos de final, instancia que es inédita y que se agregó en el nuevo formato de juego a partir de la inclusión de 48 seleccionados. Todos los detalles están en canchallena.com.

Los equipos que superaron la instancia inicial como líderes, escoltas y terceros de sus respectivos grupos y siguen en carrera por el título son 32: México, Sudáfrica, Suiza, Canadá, Brasil, Marruecos, Estados Unidos, Australia, Alemania, Costa de Marfil, Países Bajos, Japón, Francia, Noruega, Bélgica, Egipto, España, Cabo Verde, Argentina, Austria, Colombia, Portugal, Inglaterra, Croacia, Suecia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, Paraguay, Senegal, Ghana, Argelia y República Democrática del Congo.

La selección de España es una de la favoritas al título en el Mundial 2026 Jam Media - Getty Images South America

Los 16 equipos que quedaron eliminados y se despidieron del campeonato son República Checa, Qatar, Haití, Turquía, Túnez, Escocia, Irak, Jordania, Panamá, Curazao, Uruguay, Nueva Zelanda, Uzbekistán, Corea del Sur, Arabia Saudita e Irán.

16avos de final del Mundial 2026

*Todos los horarios corresponde a la Argentina.

Sudáfrica (2º Grupo A) vs. Canadá (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

(2º Grupo A) vs. (2º Grupo B) – Domingo 28 de junio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles. Alemania (1º Grupo E) vs. Paraguay (3º Grupo D) – Lunes 29 de junio a las 17.30 en el Gillette Stadium de Boston.

(1º Grupo E) vs. (3º Grupo D) – Lunes 29 de junio a las 17.30 en el Gillette Stadium de Boston. Países Bajos (1° Grupo F) vs. Marruecos (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio a las 22 en el estadio BBVA de Monterrey.

(1° Grupo F) vs. (2º Grupo C) – Lunes 29 de junio a las 22 en el estadio BBVA de Monterrey. Brasil (1º Grupo C) vs. Japón (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston.

(1º Grupo C) vs. (2º Grupo F) – Lunes 29 de junio a las 14 en el NRG Stadium de Houston. Francia (1º Grupo I) vs. Suecia (3º Grupo F) – Martes 30 de junio a las 18 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

(1º Grupo I) vs. (3º Grupo F) – Martes 30 de junio a las 18 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Costa de Marfil (1° Grupo E) vs. Noruega (2º Grupo I) – Martes 30 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas.

(1° Grupo E) vs. (2º Grupo I) – Martes 30 de junio a las 14 en el AT&T Stadium de Dallas. México (1º Grupo A) vs. Ecuador (3º Grupo E) – Martes 30 de junio a las 22 en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

(1º Grupo A) vs. (3º Grupo E) – Martes 30 de junio a las 22 en el estadio Azteca de la Ciudad de México. Inglaterra (1º Grupo L) vs. República Democrática del Congo (3º Grupo K) – Miércoles 1° de julio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

(1º Grupo L) vs. (3º Grupo K) – Miércoles 1° de julio a las 13 en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Estados Unidos (1º Grupo D) vs. Bosnia (3º Grupo B) – Miércoles 1° de julio a las 21 en el Levi’s Stadium de San Francisco.

(1º Grupo D) vs. (3º Grupo B) – Miércoles 1° de julio a las 21 en el Levi’s Stadium de San Francisco. Bélgica (1º Grupo G) vs. Senegal (3º Grupo I) – Miércoles 1° de julio a las 17 en el Lumen Field de Seattle.

(1º Grupo G) vs. (3º Grupo I) – Miércoles 1° de julio a las 17 en el Lumen Field de Seattle. Portugal (2º Grupo K) vs. Croacia (2º Grupo L) – Jueves 2 de julio a las 20 en el BMO Field de Toronto.

(2º Grupo K) vs. (2º Grupo L) – Jueves 2 de julio a las 20 en el BMO Field de Toronto. España (1º Grupo H) vs. Austria (2º Grupo J)– Jueves 2 de julio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles.

(1º Grupo H) vs. (2º Grupo J)– Jueves 2 de julio a las 16 en el SoFi Stadium de Los Angeles. Suiza (1º Grupo B) vs. Argelia (3º Grupo J) – Viernes 3 de julio a las 00.00 en el BC Place de Vancouver.

(1º Grupo B) vs. (3º Grupo J) – Viernes 3 de julio a las 00.00 en el BC Place de Vancouver. Argentina (1º Grupo J) vs. Cabo Verde (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami.

(1º Grupo J) vs. (2º Grupo H) – Viernes 3 de julio a las 19 en el Hard Rock Stadium de Miami. Colombia (1º Grupo K) vs. Ghana (3º Grupo L) – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas.

(1º Grupo K) vs. (3º Grupo L) – Viernes 3 de julio en el Arrowhead Stadium de Kansas. Australia (2° Grupo D) vs. Egipto (2º Grupo G) – Viernes 3 de julio a las 15 en el AT&T Stadium de Dallas.

Octavos de final del Mundial 2026

Ganador 16avos de final 2 vs. Ganador 16avos de final 5 – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.

Ganador 16avos de final 1 vs. Ganador 16avos de final 3 – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston.

Ganador 16avos de final 4 vs. Ganador 16avos de final 6 – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ganador 16avos de final 7 vs. Ganador 16avos de final 8 – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.

Ganador 16avos de final 11 vs. Ganador 16avos de final 12 – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.

Ganador 16avos de final 9 vs. Ganador 16avos de final 10 – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.

Ganador 16avos de final 14 vs. Ganador 16avos de final 16 – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.

Ganador 16avos de final 13 vs. Ganador 16avos de final 15 – Martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver.