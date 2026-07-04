LA NACION

Cruces de 8vos de final del Mundial 2026: días, horarios y sedes

La segunda instancia de eliminación directa de la Copa del Mundo tiene casi todos los partidos confirmados; se jugará entre el sábado 4 y el martes 7 de julio

  • icono tiempo de lectura5 minutos de lectura'
Así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026, con 15 de 16 selecciones clasificadas
Así está el cuadro de octavos de final del Mundial 2026, con 15 de 16 selecciones clasificadasCanchallena

Con 15 de los 16 partidos disputados en los 16vos de final del Mundial 2026, ya se conocen siete de los ocho cruces de octavos: Paraguay vs. Francia, Canadá vs. Marruecos, Portugal vs. España, Estados Unidos vs. Bélgica, Brasil vs. Noruega, México vs. Inglaterra y Argentina vs. Egipto. Únicamente falta conocer el rival de Suiza, que se definirá tras el cruce que protagonizarán Colombia y Ghana este viernes a las 22.30 (horario argentino). Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

La Albirroja dio el gran golpe y eliminó a Alemania por penales, tras igualar 1 a 1 en los 120’ reglamentarios por los goles de Julio Enciso y Kai Havertz. En la tanda, el arquero de San Lorenzo, Orlando Gill, atajó los remates de Havertz y Nick Woltemade mientras que Jonathan Tah le erró al arco y el defensor de Lanús José Canale definió la serie para el seleccionado de Gustavo Alfaro. El combinado galo derrotó a Suecia por 3 a 0 con un doblete de Kylian Mbappé y otra anotación de Bradley Barcola.

Orlando Gill fue la gran figura del histórico partido entre Paraguay y Alemania, con dos penales atajados
Orlando Gill fue la gran figura del histórico partido entre Paraguay y Alemania, con dos penales atajadosNurPhoto - NurPhoto

Los Leones del Atlas sacaron a otra potencia como Países Bajos, también por penales y tras empatar 1 a 1 por los tantos de Cody Gakpo e Issa Diop. En la tanda, solo se convirtieron cinco de los 10 remates que se ejecutaron y uno solo lo atajó Yassine Bounou -los cuatro restantes los fallaron-. El que sentenció la serie fue Ismael Saibari y su país se enfrentará al conjunto canadiense, que le ganó a Sudáfrica por 1 a 0 en Los Angeles con gol de Stephen Eustáquio.

La Verdeamarela se clasificó gracias a que superó a Japón por 2 a 1 en el estadio de Houston. El equipo nipón empezó ganando por el tanto de Kaishu Sano y la Canarinha lo dio vuelta gracias a un cabezazo de Casemiro y otro gol de Gabriel Martinelli en tiempo adicionado. Su próximo escollo serán los Vikingos Rojos, que vencieron a Costa de Marfil por 2 a 1 en el estadio de Dallas gracias a las anotaciones de Antonio Nusa y Erling Haaland (Amad Diallo convirtió para los africanos).

Con un gol agónico de Gabriel Martinelli, Brasil le ganó 2 a 1 a Japón y se metió en octavos de final
Con un gol agónico de Gabriel Martinelli, Brasil le ganó 2 a 1 a Japón y se metió en octavos de finalPAUL ELLIS - AFP

El Tri eliminó a Ecuador tras ganarle por 2 a 0 y superó la primera instancia de eliminación directa de una Copa del Mundo después de 40 años por los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. En octavos se verá las caras con los Tres Leones, que sufrieron para vencer a República Democrática del Congo por 2 a 1, pero festejaron por un doblete de Harry Kane (Brian Cipenga puso en ventaja parcial a los africanos).

El conjunto belga estuvo muy cerca de quedarse afuera porque perdía 2 a 0 con Senegal a los 85′, pero lo empató de manera agónica y lo ganó 3 a 2 en el tiempo suplementario. Los goles europeos los hicieron Youri Tielemans por duplicado y Romelu Lukaku. Su rival en la próxima instancia será el equipo dirigido por Mauricio Pochettino, que le ganó 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina con tantos de Folarin Balogun y Malik Tillman.

Bélgica venció a Senegal en un partidazo y se metió en la próxima ronda de la Copa del Mundo
Bélgica venció a Senegal en un partidazo y se metió en la próxima ronda de la Copa del MundoALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La Furia Roja pasó a la siguiente instancia con un triunfo aplastante sobre Austria. El marcador terminó 3-0 con dos tantos de Mikel Oyarzabal y uno de Pedro Porro. En octavos, se enfrentará a al seleccionado capitaneado por Cristiano Ronaldo, que venció a Croacia por 2 a 1, en un partido reñido que tuvo un gol de Mario Pasalic anulado en el último minuto. Previamente convirtieron para los portugueses Cristiano Ronaldo y Goncalo Ramos, mientras que para los croatas anotó Ivan Perisic.

El combinado helvético ganó con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye y eliminó a Argelia de la Copa del Mundo. Los Faraones pasaron de ronda por penales luego de empatar 1 a 1 con Australia por los tantos de Emam Ashour -E- y Mohamed Hany en contra -A-. En la próxima instancia se verán las caras con la selección argentina, que sufrió mucho más de lo pensado para derrotar a Cabo Verde por 3 a 2 en el suplementario. Los goles de la Albiceleste los convirtieron Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian ‘Cuti’ Romero; mientras que Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral anotaron para los africanos.

Octavos de final del Mundial 2026

  • Paraguay vs. Francia – Sábado 4 de julio en el estadio de Philadelphia.
  • Canadá vs. Marruecos – Sábado 4 de julio en el NRG Stadium de Houston.
  • Brasil vs. Noruega – Domingo 5 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
  • México vs. Inglaterra – Domingo 5 de julio en el estadio Azteca de la Ciudad de México.
  • Portugal vs. España – Lunes 6 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
  • Estados Unidos vs. Bélgica – Lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle.
  • Argentina vs. Egipto – Martes 7 de julio en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta.
  • Ganador 16avos de final 13 vs. Ganador 16avos de final 15 – Martes 7 de julio en el BC Place de Vancouver.
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Fútbol
  1. El "soccer" se adueñó de la gambeta, Argentina es de los peores y el último potrero morirá en África
    1

    La gambeta, en vías de extinción: Estados Unidos domina una estadística en el Mundial 2026 en la que la Argentina no figura

  2. Si Argentina le gana a Cabo Verde, ¿cuándo vuelve a jugar por el Mundial?
    2

    Si Argentina le gana a Cabo Verde, ¿cuándo vuelve a jugar por el Mundial?

  3. Un roce imperceptible, el chip en la pelota y un gol anulado que desató la polémica en Portugal-Croacia
    3

    Portugal vs. Croacia: un final caótico con VAR, 18 minutos de descuento y un gol anulado en la última jugada

  4. El gran punto débil de Cabo Verde, un equipo inferior que compensa los niveles con alegría
    4

    Así juega Cabo Verde: el gran punto débil del rival de la Argentina en el primer duelo decisivo del Mundial 2026