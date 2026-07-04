Cruces de 8vos de final del Mundial 2026: días, horarios y sedes

Con 15 de los 16 partidos disputados en los 16vos de final del Mundial 2026, ya se conocen siete de los ocho cruces de octavos: Paraguay vs. Francia, Canadá vs. Marruecos, Portugal vs. España, Estados Unidos vs. Bélgica, Brasil vs. Noruega, México vs. Inglaterra y Argentina vs. Egipto. Únicamente falta conocer el rival de Suiza, que se definirá tras el cruce que protagonizarán Colombia y Ghana este viernes a las 22.30 (horario argentino). Todos los detalles del certamen están disponibles en canchallena.com.

La Albirroja dio el gran golpe y eliminó a Alemania por penales, tras igualar 1 a 1 en los 120’ reglamentarios por los goles de Julio Enciso y Kai Havertz. En la tanda, el arquero de San Lorenzo, Orlando Gill, atajó los remates de Havertz y Nick Woltemade mientras que Jonathan Tah le erró al arco y el defensor de Lanús José Canale definió la serie para el seleccionado de Gustavo Alfaro. El combinado galo derrotó a Suecia por 3 a 0 con un doblete de Kylian Mbappé y otra anotación de Bradley Barcola.

Orlando Gill fue la gran figura del histórico partido entre Paraguay y Alemania, con dos penales atajados NurPhoto - NurPhoto

Los Leones del Atlas sacaron a otra potencia como Países Bajos, también por penales y tras empatar 1 a 1 por los tantos de Cody Gakpo e Issa Diop. En la tanda, solo se convirtieron cinco de los 10 remates que se ejecutaron y uno solo lo atajó Yassine Bounou -los cuatro restantes los fallaron-. El que sentenció la serie fue Ismael Saibari y su país se enfrentará al conjunto canadiense, que le ganó a Sudáfrica por 1 a 0 en Los Angeles con gol de Stephen Eustáquio.

La Verdeamarela se clasificó gracias a que superó a Japón por 2 a 1 en el estadio de Houston. El equipo nipón empezó ganando por el tanto de Kaishu Sano y la Canarinha lo dio vuelta gracias a un cabezazo de Casemiro y otro gol de Gabriel Martinelli en tiempo adicionado. Su próximo escollo serán los Vikingos Rojos, que vencieron a Costa de Marfil por 2 a 1 en el estadio de Dallas gracias a las anotaciones de Antonio Nusa y Erling Haaland (Amad Diallo convirtió para los africanos).

Con un gol agónico de Gabriel Martinelli, Brasil le ganó 2 a 1 a Japón y se metió en octavos de final PAUL ELLIS - AFP

El Tri eliminó a Ecuador tras ganarle por 2 a 0 y superó la primera instancia de eliminación directa de una Copa del Mundo después de 40 años por los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. En octavos se verá las caras con los Tres Leones, que sufrieron para vencer a República Democrática del Congo por 2 a 1, pero festejaron por un doblete de Harry Kane (Brian Cipenga puso en ventaja parcial a los africanos).

El conjunto belga estuvo muy cerca de quedarse afuera porque perdía 2 a 0 con Senegal a los 85′, pero lo empató de manera agónica y lo ganó 3 a 2 en el tiempo suplementario. Los goles europeos los hicieron Youri Tielemans por duplicado y Romelu Lukaku. Su rival en la próxima instancia será el equipo dirigido por Mauricio Pochettino, que le ganó 2 a 0 a Bosnia y Herzegovina con tantos de Folarin Balogun y Malik Tillman.

Bélgica venció a Senegal en un partidazo y se metió en la próxima ronda de la Copa del Mundo ALEX GRIMM - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

La Furia Roja pasó a la siguiente instancia con un triunfo aplastante sobre Austria. El marcador terminó 3-0 con dos tantos de Mikel Oyarzabal y uno de Pedro Porro. En octavos, se enfrentará a al seleccionado capitaneado por Cristiano Ronaldo, que venció a Croacia por 2 a 1, en un partido reñido que tuvo un gol de Mario Pasalic anulado en el último minuto. Previamente convirtieron para los portugueses Cristiano Ronaldo y Goncalo Ramos, mientras que para los croatas anotó Ivan Perisic.

El combinado helvético ganó con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye y eliminó a Argelia de la Copa del Mundo. Los Faraones pasaron de ronda por penales luego de empatar 1 a 1 con Australia por los tantos de Emam Ashour -E- y Mohamed Hany en contra -A-. En la próxima instancia se verán las caras con la selección argentina, que sufrió mucho más de lo pensado para derrotar a Cabo Verde por 3 a 2 en el suplementario. Los goles de la Albiceleste los convirtieron Lionel Messi, Lisandro Martínez y Cristian ‘Cuti’ Romero; mientras que Deroy Duarte y Sidny Lopes Cabral anotaron para los africanos.

Octavos de final del Mundial 2026