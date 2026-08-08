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Cruzeiro vs. Mirassol por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

Cruzeiro recibe a Mirassol en la jornada 22 del Brasileirao Serie A 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

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Cruzeiro vs. Mirassol por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online
Cruzeiro vs. Mirassol por el Brasileirao Serie A 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Cruzeiro y Mirassol, correspondiente a la jornada 22 del Brasileirao Serie A 2026, se disputará este domingo 9 de agosto a las 11.00 h en el Estadio Mineirão de Belo Horizonte.

El presente de ambos equipos

El conjunto local, Cruzeiro, llega con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria por 1-0 frente a Coritiba en su última presentación. Por su parte, la visita, Mirassol, también arriba en un buen momento luego de superar a Remo por 2-1 en su compromiso más reciente.

Números que definen el cruce

Ambos equipos llegan tras resultados positivos en la fecha anterior, lo que promete un desarrollo de juego competitivo en Belo Horizonte. La eficacia demostrada por Cruzeiro en su estadio y la capacidad de respuesta de Mirassol fuera de casa serán factores determinantes en este nuevo capítulo del certamen brasileño.

Lo que está en juego

Con la disputa de la jornada 22, sumar de a tres es fundamental para ambos elencos, que buscan consolidar su posición en la tabla de posiciones y mantener la inercia ganadora que arrastran desde sus respectivos encuentros previos.

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