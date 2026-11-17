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Cruzeiro y Palmeiras se miden en un duelo clave de la jornada 35 del certamen de primera división; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Cruzeiro y Palmeiras, correspondiente a la jornada 35 del Brasileirao Serie A 2026, se llevará a cabo este miércoles 18 de noviembre a las 20.30 h. El partido tendrá como escenario el Estadio Mineirão, ubicado en la ciudad de Belo Horizonte.
El momento de los equipos
Ambos conjuntos llegan al compromiso con el ánimo en alza tras sus presentaciones previas. Cruzeiro alcanzó un importante triunfo por 3-2 frente a Bahia, demostrando capacidad de reacción, mientras que Palmeiras llega tras una contundente victoria por 6-1 ante Remo, resultado que ratifica su buen presente ofensivo en la recta final de la temporada.
Estadísticas del cruce
El partido se presenta como un choque de alta intensidad en el Mineirão, donde Cruzeiro buscará aprovechar el respaldo de su público. Por su parte, Palmeiras llega con la confianza alta tras su reciente goleada, buscando mantener la regularidad necesaria en un tramo del torneo donde cada unidad es determinante para la tabla de posiciones.
Lo que está en juego
A falta de pocas fechas para la finalización del Brasileirao Serie A 2026, el resultado de este encuentro es fundamental. Para ambos equipos, sumar de a tres es vital para sus aspiraciones en la tabla general, buscando consolidar su posición y alcanzar los objetivos planteados al inicio de la temporada.
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