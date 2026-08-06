Cuáles son los primeros desafíos que tiene Diego Forlán al frente de la selección de Uruguay

Diego Forlán volverá a ser protagonista en la selección de Uruguay, pero ahora como director técnico del combinado mayor a fines de septiembre próximo, cuando el plantel dispute dos amistosos en el exterior, con Japón y con Corea del Sur. Así, el excapitán reemplaza al argentino Marcelo Bielsa tras una decepcionante actuación de “la Celeste” durante el Mundial 2026, donde quedó eliminada en la fase de grupos.

“Vuelve a casa”, fue el escueto mensaje que difundió este jueves la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) en sus redes sociales. El debut de “Cachavacha”, como es conocido popularmente, será cuando enfrente a la selección de Japón en el Q&A Stadium Miyagi el jueves 24 de setiembre. Cuatro días después, el lunes 28 de septiembre, Forlán tendrá su segunda prueba ante Corea del Sur, informaron los medios locales de acuerdo a lo revelado por fuentes de esos países.

La selección de Uruguay ya tiene el reemplazante de Marcelo Bielsa: “Diego Forlán vuelve a casa”. @aufoficial

Si bien el primer torneo serán los Juegos Odesur de la Juventud, que se desarrollarán las primeras semanas de septiembre en la ciudad santafesina de Rosario, Forlán no podrá estar con la sub-20 porque justo coincide con los amistosos de la selección mayor en fecha FIFA.

A lo largo de su trayectoria con el seleccionado charrúa, Forlán se volvió una leyenda indiscutible para el combinado nacional. Jugó 112 partidos con la camiseta celeste y marcó 36 goles. Su debut oficial fue el 27 de marzo de 2002 ante Arabia Saudita; se retiró en marzo de 2015.

El momento donde el ahora DT de la selección uruguaya logró su consagración fue durante el Mundial de Sudáfrica 2010. En ese torneo, Forlán lideró al equipo para alcanzar un histórico cuarto puesto y firmó una de las actuaciones individuales más memorables de la historia de los mundiales, lo que derivó en que la FIFA le otorgara el Balón de Oro al mejor jugador de la competición, donde marcó cinco tantos.

En 2011, Forlán se consagró campeón de la Copa América en Argentina al marcar dos goles en la final contra Paraguay. Con este trofeo continuó una enorme tradición familiar: su abuelo Juan Carlos Corazzo y su padre Pablo Forlán también se habían coronado campeones de América previamente.