Cuándo empieza el Mundial Sub 17 Qatar 2026, con la selección argentina

La Federación Internacional de Fútbol (FIFA) cerrará el 2026 con el Mundial Sub 17 que se disputará desde el jueves 19 de noviembre en el Complejo Aspire Zone de Qatar con la participación de 48 seleccionados, entre los que sobresale el argentino.

El formato de juego es igual al de la última Copa del Mundo de mayores en la que España se consagró campeona. Los equipos fueron divididos en 12 zonas y en la primera etapa se enfrentarán todos contra todos a un ronda. Los dos líderes de cada una más los ocho mejores terceros avanzarán a 16avos de final, desde donde iniciarán los cruces de eliminación directa hasta la definición que se realizará el domingo 13 de diciembre en el estadio Internacional Khalifa -uno de los que se utilizó para la cita ecuménica de 2022-.

El estadio Internacional Khalifa recibirá la final del Mundial Sub 17 EDDIE KEOGH - The FA Collection

Todos los encuentros del torneo se transmitirán en vivo a través de DSports y, en el caso de los de la albiceleste, también en la TV Pública. Ambos canales que se pueden sintonizar online en DGO, Flow y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El equipo dirigido por Diego Placente conforma el Grupo C de la primera etapa y debutará en el campeonato el primer día de actividad ante Australia. El domingo 22 se medirá con Mozambique y, tres días después, se presentará ante Dinamarca.

Diego Placente sueña con darle a la selección argentina Sub 17 su primer Mundial RODRIGO ARANGUA - AFP

La Argentina se clasificó a la Copa del Mundo con el segundo puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año y tiene como objetivo mejorar lo hecho en 2025, cuando llegó a 16avos de final y la eliminó México por penales.

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023.

La selección argentina accedió al Mundial 2026 con el subcampeonato en el Sudamericano AFA

Todos los campeones del Mundial Sub 17

China 1985: Nigeria.

Canadá 1987: Unión Soviética.

Escocia 1989: Arabia Saudita.

Ecuador 1991: Ghana.

Japón 1993: Nigeria.

Ecuador 1995: Ghana.

Egipto 1997: Brasil.

Nueva Zelanda 1999: Brasil.

Trinidad y Tobago 2001: Francia.

Finlandia 2003: Brasil.

Perú 2005: México.

Corea del Sur 2007: Nigeria.

Nigeria 209. Suiza.

México 2011: México.

Emiratos Árabes Unidos 2013: Nigeria.

Chile 2015: Nigeria.

India 2017: Inglaterra.

Brasil 2019: Brasil.

Indonesia 2023: Alemania.

Qatar 2025: Portugal.

Portugal se coronó campeón del Mundial Sub 17 por primera vez en su historia Hussein Sayed - AP

Tabla de campeones del Mundial Sub 17