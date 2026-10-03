Cuándo es el partido despedida de Messi

Lionel Messi se va de la selección argentina y esa es una noticia que le cuesta digerir a los amanes del fútbol. El astro argentino, capitán, líder y conductor del equipo que consiguió el Mundial 2022 y fue subcampeón 2026, además de dueño de dos Copas América, le pondrá la firma del adiós a su estadía de más de 20 años con la albiceleste. Será este martes 6 de octubre, un día que quedará agendado en la memoria colectiva de su pueblo, ese al que siempre quiere volver.

‘Leo’ será el foco exclusivo del tercer amistoso de fecha FIFA pos Copa del Mundo, ante el débil Benín africano, pero sin otra excusa en juego más que la de ovacionar, abrazar y reconocer al gran ídolo. El 10, que anunció su retiro de la selección hace un mes por intermedio de sus redes sociales, concretará lo que ninguno de sus fanáticos quiere, su despedida. El encuentro, que se llevará a cabo en el estadio Monumental de Buenos Aires, iniciará a las 20 (horario argentino) y para entonces, las entradas están agotadas.

Lionel Messi ya está en su casa de Rosario a la espera de su partido despedida de la selección EFE

Para esta fecha FIFA, la Argentina programó tres compromisos amistosos. El primero fue frente a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con una goleada por 4 a 0; el siguiente será ante Burkina Faso este sábado 3 de octubre a las 21 en la cancha de River; y el tercero este martes 6 contra Benín, en lo que será el último baile del 10.

‘Leo’ no jugó ante los bolivianos y tampoco participará del cruce contra los burkineses, por lo que únicamente sumará minutos en el juego en el encuentro que oficia como su despedida.

Lionel Messi, el más humano: 'Leo' lloró como un niño tras perder la final del Mundial 2026, su último partido oficial con la albiceleste Stephanie Scarbrough - AP

La dirigencia de AFA organizó un homenaje especial para Messi que incluye la presencia de varios de los campeones del mundo en Qatar 2022. “Luego de haber recibido la aceptación de Lionel, queremos invitar a todos los campeones del mundo que participaron del Mundial de Qatar para que, con sus familias, lo acompañen en un partido inolvidable, el último tango del mejor jugador del mundo”, señaló Claudio ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la entidad madre, en un video.

El anuncio de Tapia sobre la despedida de Messi en el Monumental

Títulos de Lionel Messi en la selección argentina

Selección Mayor

2 Copas América: 2021 y 2024.

1 Mundial: Qatar 2022.

1 Finalissima: 2022.

Títulos con Selecciones Juveniles

1 Mundial Sub 20: Países Bajos 2005.

1 medalla de oro Olímpica: Pekín 2008.

Messi con la Copa del Mundo, el trofeo por el que más luchó a lo largo de su exitosa carrera ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Todos los convocados para la despedida de Messi

Arqueros

Emiliano Martínez (Chelsea)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Gerónimo Rulli (Manchester City)

Santiago Beltrán (River)

Defensores

Agustín Giay (Palmeiras)

Leonardo Balerdi (Roma)

Cristian Romero (Atlético de Madrid)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Facundo Medina (Bayer Leverkusen)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Román Vega (Zenit)

Valentín Gómez (Real Betis)

Tomás Palacios (Estudiantes de La Plata)

Nicolás Otamendi (River)

Mediocampistas

Enzo Fernández (Manchester City)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Valentín Barco (Chelsea)

Exequiel Palacios (Ipswich Town)

Nico Paz (Como)

Franco Mastantuono (Fiorentina)

Matías Soulé (Roma)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nicolás González (Juventus)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Ezequiel ‘Equi’ Fernández (Bayer Leverkusen)

Santiago Simón (Deportivo Toluca)

Leonel Flores (Boca)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

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