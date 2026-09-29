Cuándo es el último partido de Messi con la selección argentina

El día que nadie quería que llegue, está a la vuelta de la esquina. Lionel Messi, tras anunciar su retiro de la selección argentina, jugará por última vez con la camiseta albiceleste en el amistoso frente a Benín en el estadio Monumental y cerrará una etapa gloriosa para él y para el combinado nacional que incluyó todos los títulos posibles a nivel internacional.

La despedida será en el tercer encuentro que programó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) para la primera fecha de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) después de la Copa del Mundo de Norteamérica. Es decir, tendrá lugar el martes 6 de octubre y el astro rosarino se pondrá la camiseta celeste y blanca para el partido que está programado a las 21.

Lionel Messi y una de las fotos más icónicas con la camiseta de la selección argentina Aníbal Greco - La Nación

El evento se transmitirá en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO, Telecentro Play, TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto del juego.

Frente a los africanos, el jugador de Inter Miami jugará su partido número 208 con la Argentina y buscará engrosar aún más su cuenta de 125 goles, cantidad con la que se consolidó como el máximo artillero de la historia. Pero lo más relevante son los títulos colectivos que logró: Mundial 2022, Copa América 2021 y 2025; y la Finalissima 2022. También fue finalista en las Copas del Mundo de 2014 y 2026 y de los certámenes continentales de 2007, 2015 y 2016.

Estadísticas de Messi en la selección argentina

Las estadísticas de Lionel Messi en la selección argentina Canchallena

Ese día también dirá adiós Nicolás Otamendi, otro baluarte del proceso cuya despedida está opacada por la salida del capitán del ciclo de Lionel Scaloni y uno de los mejores, sino el mejor, jugador de toda la historia.

Por tratarse de una jornada especial, Messi utilizará una camiseta preparada para la ocasión. La presentó él mismo en su cuenta oficial de Instagram con un video acompañado de un emotivo mensaje: “Último partido… Una camiseta para toda la vida", escribió. En las imágenes se lo ve apoyar un par de botines en un sillón y luego intercambiar de una percha la última camiseta de la Argentina, que está de frente, por una de espaldas con la forma de la bandera en vertical, un sol gigante y el 10 y su apellido en dorado. Posteriormente, la remera la exhibió también la AFA.

Lionel Messi presentó la camiseta que usará en su despedida de la selección argentina

Messi anunció su retiro a fines de agosto, poco después del fallecimiento de su papá, Jorge. No obstante, en una extensa carta que conmocionó a los argentinos dejó en claro que tomó la decisión luego de la definición que la selección argentina perdió ante España en el último Mundial.

“Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar. Gracias por todo el cariño de estos 20 años”, manifestó el rosarino en el texto que escribió de puño y letra y que entristeció a todos los argentinos. El día que nadie quería que llegue, está cada vez más cerca y se hará realidad.