Cuándo es la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro

El primer torneo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) que se definirá será la Copa Sudamericana 2026 con la final entre Boca Juniors y Atlético Mineiro, dos de los equipos candidatos al título desde que se conformó el cuadro de playoffs.

El partido se disputará el próximo sábado 21 de noviembre a las 19.30 (hora argentina) en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, Colombia.

En la Argentina, el cotejo se transmitirá en vivo por TV a través de ESPN y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El club del barrio porteño de La Boca volverá a jugar una final continental después de tres años, tras caer en la Libertadores 2023 frente a Fluminense en el Maracaná. Hace casi dos décadas que no se consagra en Sudamérica y la última fue en la Libertadores 2007 contra Gremio. Es uno de los máximos ganadores de la historia de la Copa Sudamericana con dos estrellas al igual que Liga de Quito e Independiente del Valle de Ecuador; Independiente, Atlético Paranaense y Lanús.

En la recta final de la temporada en curso, Boca ya ganó uno de los cinco títulos posibles y es el de la Tabla Anual. Además, está en la definición de la Copa Argentina y en octavos del Torneo Clausura, el cual si gana le dará la chance de competir por el Trofeo de Campeones.

Boca Juniors se coronó campeón de la Tabla Anual 2026 ALEJANDRO PAGNI - AFP

El resultado de Boca, más específicamente una posible consagración, impactará también en el fútbol argentino porque se clasificará a la Copa Libertadores 2027 a través de ese cupo y liberará el que ya consiguió en la Tabla Anual. El mismo decantará en Independiente Rivadavia de Mendoza, casualmente su oponente en octavos del Clausura; mientras que Estudiantes de La Plata accederá a la Sudamericana 2027. Lo curioso es que una semana después el Pincha jugará la final de la Libertadores 2026 con la chace de, además de ser campeón, lograr una plaza en la edición 2027.

Atlético Mineiro es dirigido por Eduardo Domínguez, quien en la previa le tiró la presión a su rival respecto de quien necesita más campeonar. El elenco brasileño perdió la final de la Sudamericana el año pasado ante Lanús y en 2024 cedió en la de la Libertadores, por lo que anhela dejar atrás esos recuerdors y levantar el trofeo en Barranquilla.

En su plantel cuenta con dos jugadores argentinos, además del cuerpo técnico, y son Tomás Pérez y Tomás Cuello. Otros de los futbolistas reconocidos es el colombiano Kevin Castaño, de reciente paso por River; y los ecuatorianos Angelo Preciado, Alan Minda y Alan Franco, aunque este último no puede jugar por haber sido expulsado en la revancha de semifinales.

El camino a la definición

El primero que accedió al encuentro más importante fue el xeneize gracias a que eliminó a Vasco Da Gama por un global de 3 a 2. En la ida, en la Bombonera, perdió 1 a 0 y en la revancha, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro, sonrió 3 a 1.

El equipo dirigido Rodolfo Arruabarrena comenzó el año con Claudio Úbeda de entrenador, quien se fue luego de que el equipo fue tercero en su grupo en la Copa Libertadores y decantó en la Sudamericana porque no pudo clasificar a octavos de final. En el inicio de los playoffs el xeneize necesito de los penales para eliminar O’Higgins de Chile, con el que igualó 1 a 1 en el global por sendos triunfos de local 1 a 0. En octavos vapuleó a Recoleta 7 a 1 -3 a 1 en la ida y 4 a 0 en la revancha- y en cuartos su víctima fue San Pablo 2 a 1 -1 a 0 en el primer duelo y 1 a 1 en el segundo-.

El cuadro de la Copa Sudamericana 2026, con los finalistas asegurados Canchallena

El Galo, en tanto, dejó afuera en semifinales a Montevideo City Torque 3 a 2, con un triunfo 3 a 0 en la ida y una caída 2 a 0 en la revancha en Uruguay. A diferencia de Boca, compitió todo el año en la Sudamericana y en la primera etapa lideró la zona B con 10 puntos producto de tres victorias, un empate y dos derrotas.

Así, accedió directamente a octavos, donde eliminó a Bragantino por un global de 3 a 2. En cuartos se impuso a Santos 4 a 3 por penales después de empatar 4 a 4 en el -perdió 2 a 0 en la ida y ganó 4 a 2 en la revancha-.

Atlético Mineiro disputará su tercera final continental seguida con el objetivo de ser campeón tras caer dos veces EITAN ABRAMOVICH - AFP

La última vez que Boca y Atlético Mineiro se vieron las caras fue en los octavos de final de la Copa Libertadores 2021 y empataron 0 a 0 tanto en la ida como en la vuelta en la Bombonera y en el Mineirao, respectivamente. En los penales, prevaleció el club de Belo Horizonte y se metió entre los ocho mejores de ese certamen continental.

Todos los campeones de la Copa Sudamericana

2002: San Lorenzo (Argentina).

2003: Cienciano (Perú).

2004: Boca Juniors (Argentina).

2005: Boca Juniors (Argentina).

2006: Pachuca (México).

2007: Arsenal de Sarandí (Argentina).

2008: Internacional (Brasil).

2009: LDU Quito (Ecuador).

2010: Independiente (Argentina).

2011: Universidad de Chile (Chile).

2012: San Pablo (Brasil).

2013: Lanús (Argentina).

2014: River Plate (Argentina).

2015: Independiente Santa Fe (Colombia).

2016: Chapecoense (Brasil).

2017: Independiente (Argentina).

2018: Athletico Paranaense (Brasil).

2019: Independiente del Valle (Ecuador).

2020: Defensa y Justicia (Argentina).

2021: Athletico Paranaense (Brasil).

2022: Independiente del Valle (Ecuador).

2023: LDU Quito (Ecuador).

2024: Racing Club (Argentina).

2025: Lanús (Argentina).

Lanús se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 al derrotar a Atlético Mineiro Buda Mendes - Getty Images South America

Tabla de campeones de la Copa Sudamericana