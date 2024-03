Cuándo juega Argentina vs. Costa Rica, por un amistoso internacional: día, hora y TV

Escuchar

La selección argentina cerrará su gira por Estados Unidos, en el marco de la primera fecha FIFA del año, con un amistoso vs. Costa Rica este martes en el estadio United Airlines Field at the Memorial Coliseum de Los Ángeles. El partido está programado a las 23.50 (hora argentina) y se transmitirá en vivo a través de TyC Sports y TV Pública, como así también por streaming por intermedio de las plataformas TyC Sports Play y Cont.ar.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el combinado nacional con una cuota máxima de 1.28 contra 11.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco centroamericano. El empate llega a 6.0.

Argentina vs. Costa Rica: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional.

Día: Martes 26 de marzo.

Hora: 23.50.

Estadio: United Airlines Field at the Memorial Coliseum (Los Ángeles, Estados Unidos).

TV: TyC Sports y TV Pública.

Streaming: TyC Sports Play, Cont.ar, Flow, DGO y Telecentro Play.

Alejandro Garnacho jugó un tiempo completo contra El Salvador y sumará más minutos contra Costa Rica MITCHELL LEFF - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Es una incógnita qué formación dispondrá Lionel Scaloni tras sorprender, sobre todo en el armado de la defensa, en el encuentro contra El Salvador. El entrenamiento de este lunes es determinante para delinear los 11. Una alternativa es que Emiliano ‘Dibu’ Martínez le deje el arco a Walter Benítez mientras que se estima que habrá un mix entre habituales titulares y suplentes con las presencias de Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez desde el arranque, tras ser sustitutos en el cotejo anterior. Además, luego del debut de Valentín Barco, podrían hacerlo Nicolás Valentini y Valentín Carboni, dos de los futbolistas que asoman de la nueva camada junto a Alejandro Garnacho -jugó todo el segundo tiempo vs. El Salvador- y Facundo Buonanotte.

En las últimas horas el combinado argentino conoció a su rival en el debut de la Copa América: Canadá. El conjunto norteamericano le ganó 2 a 0 a Trinidad y Tobago en uno de los repechajes y accedió al grupo A. El encuentro correspondiente a la primera fecha será con el que se abrirá el certamen continental y se disputará el 20 de junio en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. Los canadienses jugarán el torneo por primera vez en su historia, luego de competir en la Copa del Mundo de Qatar 2022 tras 30 años de ausencia.

Costa Rica, dirigida por Gustavo Alfaro y cuya máxima figura es el arquero Keylor Navas, también accedió a la Copa América a través del repechaje -venció a Honduras 3 a 1- y conformará el grupo D con Brasil, Paraguay y Colombia. Se trata de un seleccionado que en Qatar 2022 compitió de igual a igual contra Alemania en la última jornada y estuvo a un paso de clasificar a octavos de final en un grupo que también integraron España y Japón y fue el más atractivo de todos.

Enzo Fernández será titular en el amistoso de la selección argentina vs. Costa Rica X

Plantel de la selección argentina

Arqueros: Franco Armani, Emiliano Martínez y Walter Benítez.

Franco Armani, Emiliano Martínez y Walter Benítez. Defensores: Nicolás Valentini, Germán Pezzella, Nehuén Pérez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Valentín Barco.

Nicolás Valentini, Germán Pezzella, Nehuén Pérez, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Nahuel Molina y Valentín Barco. Mediocampistas: Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Valentín Carboni, Guido Rodríguez y Facundo Buonanotte.

Rodrigo De Paul, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso, Nicolás González, Valentín Carboni, Guido Rodríguez y Facundo Buonanotte. Delanteros: Ángel Di María, Alejandro Garnacho, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

El combinado albiceleste está invicto frente a los Ticos porque enfrentaron siete veces, con un saldo de cinco victorias y dos empates. La última vez que se vieron las caras fue en el marco de la etapa de grupos de la Copa América 2011 disputada en territorio nacional, en un encuentro que finalizó con triunfo del local por 3 a 0 con dos goles de Sergio ‘Kun’ Agüero y uno de Ángel Di María, único superviviente de aquel equipo de cara al duelo del próximo martes. Lionel Messi fue titular ese 12 de julio, pero no forma parte de la convocatoria esta vez por una lesión muscular.

El calendario de la Argentina en 2024

*Partidos confirmados.

3-0 vs. El Salvador - Amistoso en Filadelfia, Estados Unidos.

26 de marzo vs. Costa Rica - Amistoso en Los Ángeles, Estados Unidos.

9 de junio vs. Ecuador - Amistoso en Chicago, Estados Unidos.

14 de junio vs. Guatemala - Amistoso en Washington, Estados Unidos.

20 de junio vs. Canadá - Fecha 1 de la Copa América Estados Unidos 2024.

25 de junio vs. Chile - Fecha 2 de la Copa América Estados Unidos 2024.

29 de junio vs. Perú - Fecha 3 de la Copa América Estados Unidos 2024.

2 al 10 de septiembre - Eliminatorias (vs. Chile de local y Colombia de visitante).

7 al 15 de octubre - Eliminatorias (vs. Venezuela de visitante y Bolivia de local).

11 al 19 de noviembre - Eliminatorias (vs. Paraguay de visitante y Perú de local).