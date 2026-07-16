Cuándo juega Argentina vs. España, por la final del Mundial 2026

La selección argentina enfrentará a España en la final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026, que está programada para este domingo 19 de julio a las 16 (hora argentina) en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Será el partido número 104 de la cita ecuménica de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) más grande de la historia con 48 participantes.

El encuentro se podrá ver por televisión a través de todos los canales que tienen derechos del torneo: DSports, TyC Sports, Telefé y TV Pública. Los mismos se pueden sintonizar online en DGO, Flow y Telecentro Play. Además, se emitirá por las plataformas digitales Paramount+ y Disney+ Premium. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En caso de igualdad en los 90 minutos, habrá tiempo suplementario de media hora. De persistir el empate, el campeón se definirá por penales.

El destino quería que este año haya un partido entre las dos mejores selecciones del ranking de la FIFA porque, suspendida la Finalissima por la Guerra en Medio Oriente, estarán cara a cara por el trofeo más importante del planeta.

La albiceleste prevaleció en semifinales sobre Inglaterra por 2 a 1 en Atlanta. El equipo británico empezó arriba en el marcador con gol de Anthony Gordon y el conjunto de Lionel Scaloni lo revirtió a poco del final con un remate de media distancia de Enzo Fernández y un cabezazo de Lautaro Martínez.

Antes, el elenco de Scaloni comandó la zona J con tres victorias sobre Argelia 3 a 0, Austria 2 a 0 y Jordania 3 a 1. En 16avos superó a Cabo Verde 3 a 2 en suplementario, en octavos doblegó a Egipto 3 a 2 y en cuartos, a Suiza 3 a 1, también en el alargue.

Inglaterra 1 - Argentina 2 | Argentina le dio vuelta el resultado a Inglaterra y ¡está en la final!

El primero que se metió en la definición fue la Furia Roja con una victoria por 2 a 0 sobre Francia en el estadio de Dallas. El equipo de Luis De la Fuente le dio una paliza táctica a su rival y lo neutralizó al máximo. No obstante, en un juego sin demasiadas jugadas de peligro, abrió el marcador con un penal de Mikel Oyarzábal.

La infracción derivó de una jugada en la que Lucas Digne controló mal la pelota dentro del área y, cuando se prestó a rechazarlo, Lamine Yamal se lo robó y este le propinó una patada burda. En el complemento, Pedro Porro quedó mano a mano con el arquero Mike Maignan tras una gran pared con Dani Olmo y estableció el resultado definitivo en un juego en el que nunca puso en peligro su triunfo.

España empezó el campeonato en el Grupo H y lideró con siete puntos. Empató con Cabo Verde 0 a 0 y, después, derrotó a Arabia Saudita 4 a 0 y a Uruguay 1 a 0. En 16avos eliminó a Austria 3 a 0, en octavos a Portugal 1 a 0 y en cuartos a Bélgica 2 a 1.

La selección de España está invicta en el Mundial 2026 con seis triunfos y un empate Tom Weller - dpa DPA

Para la albiceleste será su séptima definición y la segunda seguida: ganó en Argentina 1978 sobre Holanda 3 a 1, en México 1986 ante Alemania 3 a 2 y en Qatar 2022 vs. Francia 4 a 2 por penales tras igualar 3 a 3 en 120 minutos de juego. En contrapartida, perdió en Uruguay 1930 con el anfitrión 4 a 2 y en Italia 1990 y Brasil 2014 con los alemanes 1 a 0. Una zanahoria que persigue la selección argentina es la de ser bicampeón del mundo, algo que solo consiguieron Italia en 1934 y 1938 y Brasil en 1958 y 1962.

Los españoles, por su parte, jugarán la segunda final de su historia. La única vez que la disputaron fue en Sudáfrica 2010 y le ganaron a Países Bajos 1 a 0 en el tiempo suplementario, resultado con el que lograron su única estrella.

Así fue como se conformó el cuadro del Mundial, con España y Argentina en la final

España y la Argentina, que este año iban a disputar la Finalissima y se suspendió por la Guerra de Medio Oriente, se enfrentaron 14 veces en la historia con seis victorias por lado y dos empates. La particularidad es que 13 encuentros fueron amistosos y solo uno fue por un torneo oficial. Se trató del primer cruce entre sí, en el Mundial de Inglaterra 1966, y ganó la albiceleste 2 a 1 con anotaciones de Luis Artime.

La última vez que se vieron las caras fue en 2018 con goleada de la Furia Roja por 6 a 1. Ese día, en la selección albiceleste fueron titulares Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico y Giovani Lo Celso mientras que ingresó desde el banco de suplentes Lautaro Martínez. Todos ellos están disputando el Mundial.

La última vez que se enfrentaron la selección argentina y España, fue goleada de los europeos 6 a 1 Reuters

Todas las finales de los Mundiales

Uruguay 1930: Uruguay 4 - 2 Argentina.

Uruguay 4 - 2 Argentina. Italia 1934: Italia 2 - 1 Checoslovaquia.

Italia 2 - 1 Checoslovaquia. Francia 1938: Italia 4 - 2 Hungría.

Italia 4 - 2 Hungría. Brasil 1950: Uruguay 2 - 1 Brasil.

Uruguay 2 - 1 Brasil. Suiza 1954: Alemania Federal 3 - 2 Hungría.

Alemania Federal 3 - 2 Hungría. Suecia 1958: Brasil 5 - 2 Suecia.

Brasil 5 - 2 Suecia. Chile 1962: Brasil 3 - 1 Checoslovaquia.

Brasil 3 - 1 Checoslovaquia. Inglaterra 1966: Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal.

Inglaterra 4 - 2 Alemania Federal. México 1970: Brasil 4 - 1 Italia.

Brasil 4 - 1 Italia. Alemania 1974: Alemania Federal 2 - 1 Holanda.

Alemania Federal 2 - 1 Holanda. Argentina 1978: Argentina 3 - 1 Holanda.

Argentina 3 - 1 Holanda. España 1982: Italia 3 - 1 Alemania Federal.

Italia 3 - 1 Alemania Federal. México 1986: Argentina 3 - 2 Alemania Federal.

Argentina 3 - 2 Alemania Federal. Italia 1990: Alemania Federal 1 - 0 Argentina.

Alemania Federal 1 - 0 Argentina. Estados Unidos 1994: Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia.

Brasil 0 (3) - (2) 0 Italia. Francia 1998: Francia 3 - 0 Brasil.

Francia 3 - 0 Brasil. Corea del Sur - Japón 2002: Brasil 2 - 0 Alemania.

Brasil 2 - 0 Alemania. Alemania 2006: Italia 1 (5) - (3) 1 Francia.

Italia 1 (5) - (3) 1 Francia. Sudáfrica 2010: España 1 - 0 Holanda.

España 1 - 0 Holanda. Brasil 2014: Alemania 1 - 0 Argentina.

Alemania 1 - 0 Argentina. Rusia 2018: Francia 4 - 2 Croacia.

Francia 4 - 2 Croacia. Qatar 2022 : Argentina (4) 3-3 (2) Francia.

: Argentina (4) 3-3 (2) Francia. Estados Unidos-México-Canadá 2026: España vs. Argentina.

Lamine Yamal y Lionel Messi estarán cara a cara por primera vez en la final del Mundial 2026

Tabla de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.