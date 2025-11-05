Cuándo juega Argentina vs. Túnez, por el Mundial Sub 17 2025: día, hora y TV

La selección argentina se volverá a presentar en el Mundial Sub 17 Qatar 2025 este jueves desde las 10.30 (hora argentina) ante Túnez, por la segunda fecha del grupo D, con el objetivo de lograr otra victoria y clasificarse a los 16avos de final una jornada antes de que concluya la primera etapa.

El encuentro se disputará en la cancha número 5 del compejo Aspire Zone y se transmitirá en vivo por TV a través de la TV Pública y Dsports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Argentina vs. Túnez: todo lo que hay que saber

Mundial Sub 17 Qatar 2025 - Grupo D - Fecha 2

Día: Jueves 6 de noviembre de 2025.

Hora: 10.30 (hora argentina).

Estadio: Cancha número 5 del compejo Aspire Zone.

Árbitro: Andrea Colombo (Italia).

TV: DSports y TV Pública.

Streaming: DGO, Flow y Telecentro Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

Ambos equipos ganaron en su debut y están un paso de la próxima etapa, sobre todo porque también se clasifican los ocho mejores terceros. El combinado albiceleste sacó adelante un partidazo vs. Bélgica 3 a 2 mientras que lo africanos goleador a Fiji 6 a 0.

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el sexto puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año. Fue la tercera peor participación del seleccionado en el certamen clasificatorio, mejorando únicamente lo hecho en Chile 2017 (8°) y Venezuela 2005 (7°). Sin embargo, la misma categoría participó meses más tarde del tradicional torneo de L’Alcudia como preparación para la cita ecuménica y se quedó con el trofeo tras vencer en la final a Valencia.

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023, la última edición.

Posibles formaciones

Argentina: José Castelau; Santiago Silveira, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar, Alejandro Tello; Felipe Pujol, Santiago Espíndola, Ramiro Tulián; Uriel Ojeda y Thomas De Martis. DT: Diego Placente.

José Castelau; Santiago Silveira, Fernando Closter, Matías Satas, Simón Escobar, Alejandro Tello; Felipe Pujol, Santiago Espíndola, Ramiro Tulián; Uriel Ojeda y Thomas De Martis. DT: Diego Placente. Túnez: Slim Bouaskar; Ayoub Gira, Abdessalem Akid, Ali Jaber, Louay Ghodhbane; Zinedine Hasni, Elyes Dhaoui; Yessine Ben Mahmoud, Wassim Slama, Fedi Tayechi; y Aman Touati. DT: Mohamed Amine Naffati.

La Argentina obtuvo una victoria clave en el debut frente a Bélgica Jurij Kodrun - FIFA - FIFA

El otro cotejo de la zona entre Fiji y Bélgica se disputará también el jueves, pero a las 11.45 en la cancha número 2.