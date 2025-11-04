Mundial Sub 17: los partidos de la selección argentina en Qatar 2025

La selección argentina empezó el Mundial Sub 17 Qatar 2025 con una gran victoria sobre Bélgica 3 a 2, pero no se conforma y tiene en el horizonte otros dos partidos en el grupo D en los que buscará sellar su clasificación a los 16avos de final del campeonato que organiza la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

En su primer juego el combinado nacional dejó buenas sensanciones y se llevó un gran juego. Ramiro Tulián abrió el marcador para el equipo de Diego Placente, que luego se encontró en desventaja por las anotaciones de Arthur De Kimpe y Stan Naert. Sin embargo, lo dio vuelta en tres minutos con festejos de Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel y dio un paso trascendental para la clasificación.

El próximo rival de la albiceleste será Túnez, que en su debut goleó a Fiji 6 a 0, el jueves 6 de noviembre a las 10.30 (hora argentina) en la cancha 5 del complejo deportivo Aspire Zone. Por último, en la tercera fecha la Argentina chocará contra los oceánicos. El duelo está previsto el domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Fixture, resultados y posición de la Argentina en el grupo D del Mundial Sub 17

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

Argentina 3-2 Bélgica.

Argentina vs. Túnez - Jueves 6 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.

Fiji vs. Argentina - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en su grupo o ser uno de los ocho mejores terceros entre las 12 zonas, la selección argentina accederá a los 16avos de final y seguirá compitiendo por el título. De lo contrario, quedará eliminada.

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el sexto puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año. Fue la tercera peor participación del seleccionado en el certamen clasificatorio, mejorando únicamente lo hecho en Chile 2017 (8°) y Venezuela 2005 (7°). Sin embargo, la misma categoría participó meses más tarde del tradicional torneo de L’Alcudia como preparación para la cita ecuménica y se quedó con el trofeo tras vencer en la final a Valencia.

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023, la última edición.