Mundial Sub 17: los partidos de la selección argentina en Qatar 2025

El combinado nacional debutó con un gran triunfo sobre Bélgica y sus próximos rivales en el grupo D serán Túnez y Fiji

La selección argentina debutó con un triunfo sobre Bélgica en el Mundial de Qatar 2025
La selección argentina debutó con un triunfo sobre Bélgica en el Mundial de Qatar 2025

La selección argentina empezó el Mundial Sub 17 Qatar 2025 con una gran victoria sobre Bélgica 3 a 2, pero no se conforma y tiene en el horizonte otros dos partidos en el grupo D en los que buscará sellar su clasificación a los 16avos de final del campeonato que organiza la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

En su primer juego el combinado nacional dejó buenas sensanciones y se llevó un gran juego. Ramiro Tulián abrió el marcador para el equipo de Diego Placente, que luego se encontró en desventaja por las anotaciones de Arthur De Kimpe y Stan Naert. Sin embargo, lo dio vuelta en tres minutos con festejos de Facundo Jainikoski y Felipe Esquivel y dio un paso trascendental para la clasificación.

El próximo rival de la albiceleste será Túnez, que en su debut goleó a Fiji 6 a 0, el jueves 6 de noviembre a las 10.30 (hora argentina) en la cancha 5 del complejo deportivo Aspire Zone. Por último, en la tercera fecha la Argentina chocará contra los oceánicos. El duelo está previsto el domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

Fixture, resultados y posición de la Argentina en el grupo D del Mundial Sub 17

*Todos los horarios corresponden a la Argentina.

  • Argentina 3-2 Bélgica.
  • Argentina vs. Túnez - Jueves 6 de noviembre a las 10.30 en la cancha 5.
  • Fiji vs. Argentina - Domingo 9 de noviembre a las 9.30 en la cancha 3.

En caso de lograr el primer o segundo puesto en su grupo o ser uno de los ocho mejores terceros entre las 12 zonas, la selección argentina accederá a los 16avos de final y seguirá compitiendo por el título. De lo contrario, quedará eliminada.

La albiceleste se clasificó a la Copa del Mundo con el sexto puesto en el Sudamericano de la categoría que se realizó a principios de año. Fue la tercera peor participación del seleccionado en el certamen clasificatorio, mejorando únicamente lo hecho en Chile 2017 (8°) y Venezuela 2005 (7°). Sin embargo, la misma categoría participó meses más tarde del tradicional torneo de L’Alcudia como preparación para la cita ecuménica y se quedó con el trofeo tras vencer en la final a Valencia.

A diferencia del Mundial Sub 20 en el que es el máximo ganador, nunca conquistó el torneo para menores de 17 años y es una cuenta pendiente para la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sus mejores actuaciones fueron el tercer puesto en Italia 1991, Ecuador 1995 y Finlandia 2003. Además, fue cuarta en Trinidad y Tobago 2001, Emiratos Árabes Unidos 2013 e Indonesia 2023, la última edición.

