Los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 terminarán con el encuentro entre Boca Juniors y Gimnasia de La Plata, programado para este domingo 29 de noviembre a las 20.30 (horario argentino) en la Bombonera con arbitraje de Darío Herrera.

El partido se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En caso de igualdad en los 90 minutos habrá suplementario de media hora y, de persistir, el ganador se definirá por penales.

Boca vs. Gimnasia: todo lo que hay que saber

Torneo Clausura 2026 - Cuartos de final

Día: Domingo 29 de noviembre.

Hora: 20.30.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Darío Herrera.

TV: TNT Sports.

Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El xeneize atraviesa un momento inmejorable. Ganó la Tabla Anual, fue campeón de la Copa Sudamericana 2026, está en la final de la Copa Argentina -jugará el próximo miércoles vs. Platense en Santiago del Estero- y es el máximo favorito a quedarse con la corona del campeonato en curso. En octavos de final venció a Independiente Rivadavia de Mendoza 2 a 0 en la Bombonera y, antes, fue segundo en el Grupo A con 33 puntos producto de nueve triunfos, seis empates y una derrota.

Entre todos los campeonatos, lleva ocho victorias consecutivas y ganó 11 de los últimos 13 encuentros. Desde la estrepitosa caída frente a Deportivo Riestra por 3 a 0, solo volvió a ceder una vez y fue en la ida de las semifinales de la Sudamericana ante Vasco Da Gama, aunque después revirtió la serie.

Miguel Merentiel, siempre resistido, es el delantero principal de Boca Gonzalo Colini - La Nación

De cara al compromiso de este domingo, el entrenador Rodolfo Arruabarrena tiene una baja importante y es la de Milton Delgado. El volante será reemplazado por Tomás Belmonte, la principal pieza de recambio en ese sector de la cancha que gobierna Leandro Paredes. En la ofensiva, Sebastián Villa le gana otra vez la pulseada a Leonel Flores.

El Lobo también atraviesa un gran presente, más modesto que su rival pero que lo invita a ilusionarse con dar el golpe en la Boca. También, la racha que lleva: ganó los últimos cinco juego que afrontó y acumula un invicto de 11 encuentros con, en total, siete triunfos y cuatro empates.

El elenco dirigido por Ariel Pereyra venció en octavos de final a Newell’s 4 a 2 en el Bosque mientras que en la primera etapa fue tercero en la zona B por detrás de Rosario Central y Argentinos Juniors con 31 puntos producto de nueve victorias, cuatro igualdades y tres caídas.

Gimnasia sueña con dar el golpe en la Bombonera y seguir en la lucha por el título Nacho Amiconi / Fotobaires

Posibles formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Tomás Belmonte, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena. Gimnasia de La Plata: Nelson Insfrán; Alexis Steimbach, Germán Conti, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón; Ignacio Miramón, Mateo Seoane; Ignacio Fernández, Lucas Janson; Agustín Auzmendi y Marcelo Torres. DT: Ariel Pereyra.

Sebastián Villa se ganó la titularidad en Boca a fuerza de buenas actuaciones RAUL ARBOLEDA - AFP

Ambos equipos no se enfrentan hace dos años. La última fue el 2 de diciembre de 2024 y ganó el xeneize 1 a 0 de local con gol de Milton Giménez. En 2025 no conformaron la misma zona en el Apertura y Clausura y tampoco se cruzaron en los playoffs ni en la Copa Argentina.

El vencedor del cruce accederá a las semifinales y enfrentará a Rosario Central o Barracas Central, que se enfrentarán previamente, el domingo a las 17, en el Gigante de Arroyito.