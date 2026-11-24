Los octavos de final del Torneo Clausura 2026 concluirán este miércoles con el partido entre Boca Juniors e Independiente Rivadavia de Mendoza, programado a las 21 y que se transmitirá en vivo por TV únicamente a través de ESPN Premium, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al duelo que arbitrará Luis Lobo Medina, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.54 contra 6.63 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.94.

Boca Juniors vs. Independiente Rivadavia: todo lo que hay que saber

Torneo Clausura 2026 - Octavos de final

Día: Miércoles 25 de agosto de 2026.

Hora: 21.

Estadio: La Bombonera.

Árbitro: Luis Lobo Medina.

TV: ESPN Premium.

Streaming: Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El conjunto del barrio porteño de La Boca fue campeón de la Copa Sudamericana 2026 y atraviesa un presente inmejorable en el que ya ganó dos títulos de los cinco posibles que puede conquistar antes de que termine el año. Uno de los que anhela es, justamente, el del certamen argentino y es el máximo favorito por lo que demostró hasta el momento.

En la primera etapa el elenco dirigido por Rodolfo Arruabarrena fue segundo en el Grupo A por detrás de Instituto de Córdoba con 33 puntos producto de nueve triunfos, seis empates y apenas una derrota. Entre todas las competencias, lleva siete victorias consecutivas y la última derrota fue contra Vasco Da Gama en la ida de semifinales de la Copa Sudamericana.

Leandro Paredes es una de las tantas incógnitas de Boca en la formación inicial vs. Independiente Rivadavia Marcelo Aguilar

Teniendo en cuenta el trajín que acarrea Boca, es probable que el DT tenga que diagramar una formación sin algunos de los titulares porque llegaron tocados físicamente al duelo con Mineiro y jugaron por tratarse de una final. Los futbolistas que están entre algodones son Lautaro Di Lollo, Lautaro Blanco, Santiago Ascacíbar y Leandro Paredes. Si bien los esperarán hasta último momento, en el caso de que sean reemplazados los que tienen más chances de ingresar son Nicolás Figal, Malcom Braida, Tomás Belmonte y Williams Alarcón.

Otra duda es si Tomás Aranda se mantiene como el cuarto volante o vuelve Alan Velasco. Lo mismo ocurre con Sebastián Villa y Leonel Flores: el colombiano fue titular en Barranquilla y fue una de las figuras del equipo, pero el juvenil está muy bien considerado y ha sido titular en más encuentros que su compañero.

Leonel Flores pelea por un lugar entre los titulares de Boca para recibir a Independiente Rivadavia JUAN MABROMATA - AFP

La Lepra mendocina, por su parte, tuvo una gran temporada en la que compitió en la Copa Libertadores y fue eliminado en octavos de final y, además, lideró en gran parte del calendario la Tabla Anual hasta que las lesiones de jugadores importantes le impidieron sostener la regularidad y días atrás perdió la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata.

Aun así, le alcanzó para clasificarse a los playoffs con el séptimo puesto en la zona B con 23 unidades gracias a seis triunfos, cinco empates y cinco caídas. Lo negativo es que de los últimos siete encuentros ganó solo uno -vs. Banfield 3 a 1-, pero sueña con dar el gran golpe ante Boca y avanzar a cuartos de final.

Posibles formaciones

Boca Juniors: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Facundo Herrera, Malcom Braida o Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón o Leandro Paredes; Tomás Aranda, Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo o Nicolás Figal, Facundo Herrera, Malcom Braida o Lautaro Blanco; Milton Delgado, Tomás Belmonte o Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón o Leandro Paredes; Tomás Aranda, Leonel Flores o Sebastián Villa y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena. Independiente Rivadavia: Emanuel Gómez Riga; Ezequiel Bonifacio, Alejo Osella o Sheyko Studer, Iván Villalba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos; Leonel Bucca, Leonardo Costa o Tomás Bottari; y Luis Sequeira; Matías Fernández y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

Independiente Rivadavia anhela dar el gran golpe en la Bombonera vs. Boca Juniors JUAN MANUEL BAEZ

La última vez que ambos clubes se vieron las caras fue en el Torneo Clausura 2025 y ganó Boca 3 a 0 como visitante en Mendoza con goles de Tomás Bottari, Exequiel Zeballos y Álan Velasco.

El ganador del cruce avanzará a la siguiente etapa y enfrentará a Gimnasia de La Plata, verdugo de Newell’s 4 a 2 en el Bosque. Ignacio Fernández e Ignacio Miramón pusieron en ventaja dos veces al local y Walter Mazzanti empató de penal en ambas ocasiones. En el suplementario, Franco Escobar en contra y Matías Melluso marcaron los goles del triunfo para el conjunto platense que terminó el duelo con dos futbolistas más por la expulsiones de Jeronimo Russo y Martín Ortega en su rival.